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В ГК «Точно» звонки анализирует искусственный интеллект Сбербанка

Сбербанк и девелопер «Точно» внедрили речевую аналитику. Решение на базе искусственного интеллекта от «Сбер Бизнес Софт» анализирует входящие звонки и снижает нагрузку на службу контроля качества. Платформа использует технологии распознавания речи SaluteSpeech и обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP) и понимает речь так же, как и люди. О первых результатах внедрения рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Правления Сбербанка: «Наша речевая аналитика работает быстро и точно. Уже через несколько минут после окончания диалога в системе появляется текстовая расшифровка. Сразу же отображаются и основные характеристики общения: продолжительность, длительность речи клиента и оператора, количество пауз, скорость речи и так далее. Слушать речь необязательно: ключевые маркеры позволяют понять, соответствует ли диалог и поведение оператора скрипту и принятым в компании стандартам качества».

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Безопасность

В ручном режиме служба контроля качества ГК «Точно» успевала обрабатывать только 10% записей звонков. Сервис речевой аналитики автоматически записывает и обрабатывает все звонки, качество контроля при этом выросло, ведь субъективные оценки теперь исключены. Теперь в ГК «Точно» планируют внедрить в систему нейросетевую модель GigaChat для бизнеса, чтобы еще глубже понимать смысл и семантику диалога в самых сложных скриптах.

Анастасия Маслеха, директор ГК «Точно»: «Внедрение цифровых технологий является ключевым элементом стратегии роста ГК «Точно». До 2027 г. мы планируем увеличить инвестиции в цифровизацию почти в три раза, что позволит оптимизировать множество процессов, а также усовершенствовать подход к качеству коммуникации. Для нас это не просто тренд, а эффективный способ улучшить клиентский опыт на каждом этапе взаимодействия и сделать наши сервисы более быстрыми и удобными».

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