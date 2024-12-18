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Самоходкин Дмитрий



18.12.2024 «Самолет» автоматизировал процесс приемки готовых квартир в новостройках перед сдачей покупателям 1
24.10.2024 Группа «Самолет» завершила проект по внедрению в «Стройцентр» системы операционного контроля качества строительства 1
02.08.2024 В строительный отраслевой клуб на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 1
02.08.2024 В отраслевой клуб в строительстве на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 1
27.06.2024 ДОМ.РФ и группа «Самолет» возглавят отраслевой клуб по развитию ИИ в стройотрасли 1
20.06.2024 Группа «Самолет» и интегратор «Системный софт» будут развивать технологическое взаимодействие в сфере цифрового девелопмента 1
19.06.2024 «Самолет» и ФСК заключили соглашение о развитии технологий в строительстве 1
17.06.2024 «Самолет» внедрил в «Стройцентр-Иркутск» решение по контролю качества строительства собственной разработки 1
21.02.2024 Застройщик «Самолет» выпустил цифровую платформу для управления строительством 1
21.02.2024 «Самолет» выходит на рынок строительного ПО для российских девелоперов 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Самоходкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Qmonitoring 2 2
Сател - VizorLabs - Визорлабс 18 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
NtechLab - НтехЛаб 121 2
Ovision - Овижн 46 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Группа Самолет 72 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 3
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Пионер ГК 12 2
Стройцентр - Стройцентр-Иркутск 2 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Инград - Ingrad 12 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Искусственный интеллект - AGI - Artificial General Intelligence - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 71 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 761 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 210 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 275 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 145 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 535 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3839 1
Самолет 10D 10 6
Apple iOS 7809 2
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 99 2
Google Android 13994 2
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 2
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 21 1
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 18 1
FreePik 980 1
Габец Олег 2 2
Козак Николай 161 2
Цыганков Дмитрий 24 1
Гуревич Александр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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