«Самолет» выходит на рынок строительного ПО для российских девелоперов

Группа «Самолет» объявила о выходе на российский рынок ИТ-услуг с собственной платформой «Самолет 10D». Теперь российские девелоперы могут приобрести любое из семи решений, входящих в цифровую экосистему «Самолета», с полным сопровождением со стороны экспертов компании — от консалтинга до внедрения и настройки бизнес-процессов. Разработкой платформы девелопер занимался с 2019 г. инвестиции в проект составили порядка 3 млрд руб.

Платформа «Самолет 10D» предназначена для управления и автоматизации всего строительного цикла и на данный момент включает в себя 38 связанных модулей, закрывающих любые потребности в строительстве — от проектирования до сдачи квартир. Ключевое преимущество экосистемы — ее доказанная на практике эффективность. На текущий момент у «Самолета» уже есть подтвержденный результат: производительность выросла на 57%, на 15% снизилась стоимость строительства и на 2 месяца сократились сроки.

Сегодня компания готова предлагать «Самолет 10D» другим участникам рынка. Платформа доступна и как комплексная экосистема, способная закрыть все имеющиеся потребности компании, и как самостоятельные решения для автоматизации отдельных процессов, например, закупок или контроля строительных работ. Заказчик сам выбирает, какие именно процессы нуждаются в цифровизации, и внедряет лишь то, что считает необходимым на данный момент.

Всего «Самолет 10D» включает в себя семь комплексных продуктов: «Управление закупками», «Документация», «Качество стройки и приемка квартир»; «Безопасность», «Управление девелопментом», «Проектирование», AI Monitoring.

«Самолет» планомерно занимается цифровизацией и сегодня готов сделать следующий шаг в своем развитии в этом направлении – стать вендором и полноправным игроком на рынке стратегического консалтинга. Мы предлагаем продукт, успешно функционирующий, проверенный на практике, с доказанной эффективностью, со сформированной картой развития. В России работающих альтернатив такого уровня нет. «Самолет 10D» – платформа с фактически преднастроенными бизнес-процессами, что позволит сразу решить большинство технологических и процессных вопросов. Многие компании не знают, как начать цифровую трансформацию, а наши специалисты обладают большим практическим опытом и готовы им поделиться. Сегодня у «Самолета» уже есть два совместных проекта с ТОП-10 застройщиками, а к 2028 г. мы планируем занять до 30% рынка», — сказал Дмитрий Самоходкин, СЕО «Самолет 10D».