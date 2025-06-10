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Группа Самолет Самолет 10D


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 ИТ-решение «Самолета» обеспечит контроль качества на стройплощадках ГК «ТИС» 1
24.10.2024 Группа «Самолет» завершила проект по внедрению в «Стройцентр» системы операционного контроля качества строительства 1
27.06.2024 ДОМ.РФ и группа «Самолет» возглавят отраслевой клуб по развитию ИИ в стройотрасли 1
20.06.2024 Группа «Самолет» и интегратор «Системный софт» будут развивать технологическое взаимодействие в сфере цифрового девелопмента 1
19.06.2024 «Самолет» и ФСК заключили соглашение о развитии технологий в строительстве 1
17.06.2024 «Самолет» внедрил в «Стройцентр-Иркутск» решение по контролю качества строительства собственной разработки 2
06.06.2024 Группа «Самолет» и «Сбер» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области ИТ 1
09.04.2024 Группа «Самолет» автоматизировала более 60 внутренних бизнес-процессов с помощью программных роботов 1
20.03.2024 Группа «Самолет» заключила первую сделку по продаже цифровых технологий 1
21.02.2024 Застройщик «Самолет» выпустил цифровую платформу для управления строительством 1
21.02.2024 «Самолет» выходит на рынок строительного ПО для российских девелоперов 1
21.12.2023 Ксения Позднякова -

Ксения Позднякова, «Самолет»: Строительная отрасль не консолидирована — отсюда и низкий уровень цифровой зрелости

 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Группа Самолет и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7826 1
Autodesk 618 1
Цифра ГК 2485 1
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 51 1
ИИ-Технологии 142 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 225 1
Группа Самолет 86 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7714 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 524 2
Стройцентр - Стройцентр-Иркутск 2 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1261 1
Страна Девелопмент 7 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 619 1
Группа Самолет - Самолет плюс 19 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6108 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32162 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10767 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15336 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16311 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12915 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3858 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5049 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1036 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12403 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11640 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3010 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29359 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21061 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13907 2
Управляемость - Manageability 1799 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5790 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2646 2
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 217 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4693 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6953 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1427 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16412 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 654 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12965 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 394 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 150 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 541 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4744 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 574 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1867 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6911 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21979 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1690 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3238 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4122 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3748 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4198 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 898 1
Google Android 14329 3
Apple iOS 7998 3
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
Autodesk Revit 118 1
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 38 1
FreePik 1168 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 23 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4748 1
СалютДевайсы - GigaChat 265 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 308 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 39 1
Sherpa RPA 26 1
Самоходкин Дмитрий 12 8
Габец Олег 2 2
Позднякова Ксения 25 1
Голомидов Дмитрий 3 1
Попов Анатолий 135 1
Голубков Дмитрий 3 1
Гвозданный Дмитрий 3 1
Гайдуков Александр 1 1
Цыганков Дмитрий 37 1
Гуревич Александр 7 1
Козак Николай 176 1
Тутубалин Алексей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17552 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 828 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 953 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5756 10
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49500 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3574 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5615 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52947 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5058 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30427 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 951 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3654 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6019 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3248 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14245 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 78 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3736 1
HRM - HR брендинг 98 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16795 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3412 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2000 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2581 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 653 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1089 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1700 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1387 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2798 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2552 1
Экономический эффект 1121 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6132 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 596 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1366 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5979 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9151 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19375 1
Ergonomics - Эргономика 1631 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1165 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 338 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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