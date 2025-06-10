Получите все материалы CNews по ключевому слову
Группа Самолет Самолет 10D
УПОМИНАНИЯ
Группа Самолет и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7826 1
|Autodesk 618 1
|Цифра ГК 2485 1
|Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 51 1
|ИИ-Технологии 142 1
|Системный софт - SysSoft - Сиссофт 225 1
|Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6108 1
|Самоходкин Дмитрий 12 8
|Габец Олег 2 2
|Позднякова Ксения 25 1
|Голомидов Дмитрий 3 1
|Попов Анатолий 135 1
|Голубков Дмитрий 3 1
|Гвозданный Дмитрий 3 1
|Гайдуков Александр 1 1
|Цыганков Дмитрий 37 1
|Гуревич Александр 7 1
|Козак Николай 176 1
|Тутубалин Алексей 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150056 6
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17552 1
|Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 828 1
|Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 953 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.