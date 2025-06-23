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Гвозданный Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Гвозданный Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4744 1
|Самолет 10D 11 1
|Сбер - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 40 1
|Думикян Арсен 18 1
|Гайдуков Александр 1 1
|Самоходкин Дмитрий 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367264, в очереди разбора - 750899.
Создано именных указателей - 177333.
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