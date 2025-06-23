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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гвозданный Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 «Самолет» автоматизирует контроль доступа на стройплощадки ГК «Точно» 1
20.03.2024 Группа «Самолет» заключила первую сделку по продаже цифровых технологий 1
20.03.2023 «Сберкорус» и «Самолет» внедрили EDI-систему для обмена данными с поставщиками и подрядчиками 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Гвозданный Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 233 1
Страна Девелопмент 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53498 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32143 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11635 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4125 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29340 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2643 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1119 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68758 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1036 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2521 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30723 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12912 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1455 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 426 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5980 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4744 1
Самолет 10D 11 1
Сбер - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 40 1
Думикян Арсен 18 1
Гайдуков Александр 1 1
Самоходкин Дмитрий 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5780 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5754 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8013 1
Экономический эффект 1120 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 638 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5045 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24918 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367264, в очереди разбора - 750899.
Создано именных указателей - 177333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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