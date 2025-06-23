«Самолет» автоматизирует контроль доступа на стройплощадки ГК «Точно»

Группа «Самолет» автоматизирует контрольно-пропускной режим на строительных объектах ГК «Точно» с помощью «10D Пасс», одного из модулей «Платформы 10D». Он позволяет контролировать фактическую численность рабочих на площадках, оформлять, согласовывать и выдавать пропуска в виде QR-кодов онлайн. Это исключает финансовые, временные и операционные издержки на выпуск и замену магнитных карт или бумажных разрешений. Результаты пилотного проекта показали, что срок оформления пропусков уменьшился с 15 минут на один документ до 5 минут на заявку с 50 сотрудниками.

«10D Пасс» предназначен для организации КПП и учета численности рабочих. Также с помощью модуля можно контролировать и при необходимости ограничивать доступ людей на охраняемые территории в случае окончания договора или нарушения трудовой дисциплины. Кроме того, система агрегирует данные о работниках, включая информацию о наличии трудовых патентов, что упрощает проверку на этапе оформления пропусков.

Приложение для сотрудников содержит помимо цифрового пропуска в виде QR-кода, информацию о человеке и его фотографию крупным планом, чтобы исключить передачу пропуска другому лицу. QR-код при входе или выходе с объекта считывает контроллер СКУД.

Встроенная система аналитики позволяет руководителям контролировать численность рабочих, оперативно принимать решения в случае расхождения плановых и фактических показателей. В системе доступны детальная история проходов с указанием времени и места, учет времени, проведенного на объекте, и график движения рабочей силы.

Перед ГК «Точно» на старте стояли две задачи: организовать пропускную систему, которая позволила бы обеспечить учет численности для контроля за темпами строительства, и автоматизировать выдачу пропусков, потому что у сотрудника отдела делопроизводства оформление бумажных пропусков отнимало много времени. В конце пилотного проекта нагрузка на делопроизводителя снизилась на 90%: если ранее выдача пропусков занимала 3 дня, то теперь – всего 4 часа.

«На крупных объектах управление доступом, учет рабочего времени и контроль численности персонала играют ключевую роль, потому что напрямую влияют на безопасность и эффективность строительства. Без использования цифровых инструментов – это хоть и простые, но трудоемкие задачи, отнимающие у сотрудников много времени. Столкнувшись с такой проблемой, мы разработали модуль «10D Пасс». Гибкость настроек позволяет легко его адаптировать под требования любой компании. Сегодня «10D Пасс» функционирует на строительных площадках трех застройщиков из топ-5», – сказал Дмитрий Самоходкин, управляющий партнер «Самолет Технологии».

«Перед выбором вендора мы провели анализ рынка и подробно рассмотрели около десяти разных решений, и «Платформа 10D» лучше всех подошла под наши требования. Отдельно хочется отметить, что специалисты «Самолета» всегда нас слышали и были готовы максимально идти навстречу нашим пожеланиям: благодаря совместной работе родилось более 30 идей по развитию продукта, многие из них будут реализованы в течении 2025 г. Первый проект мы запустили в конце февраля, еще на трех объектах модернизируем пропускную систему уже сейчас, остальные на очереди. Работа над этой задачей потребовала вовлечения самых разных департаментов внутри компании – ИТ, строительства, СБ, делопроизводства и др. – и стала прекрасным примером командного взаимодействия, без которого внедрить новую систему в столь сжатые сроки было бы невозможно», – отметил Дмитрий Гвозданный, руководитель цифровизации девелопмента ГК «Точно».