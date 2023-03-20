«Сберкорус» и «Самолет» внедрили EDI-систему для обмена данными с поставщиками и подрядчиками

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» и девелоперская группа «Самолет» внедрили EDI-систему (Electronic data interchange) для обмена данными о поставках строительных материалов от поставщиков застройщика в рамках модуля снабжения S.Materials.

Эта технология впервые в России внедрена в строительной отрасли, утверждает представитель «Сберкорус».

Внедрение системы «Сфера EDI» обеспечивает 100-процентную автоматизацию цепочки заказа строительных материалов: от проведения тендера до доставки на строительную площадку для подрядчиков и поставщиков, которые обмениваются электронными документами. Резервирование товаров у поставщика происходит автоматически, и создается 100-процентная гарантия поставки на объект, что помогает значительно ускорить сроки возведения объектов.

По оценке группы «Самолет», в результате первого этапа внедрения системы срок обработки заказа стройматериалов со стороны поставщиков и подрядчиков сократился с 15 дней до 8. По завершении проекта он должен составлять всего 1-2 дня. Количество ошибок в заказах уже сейчас сократилось в 2 раза — с 15% до 7,5%. Цель — сократить этот показатель до 0,5%.

При внедрении происходит сокращение ресурсов на дублирование, сортировку и хранение документации на 20%. Значительно сокращается количество ошибок ручного ввода данных, на 70% сокращается время обработки документов, исключается риск их потери.

Кроме того, автоматизация процессов получения информации о каждом заказе стройматериалов значительно сократит потребность в ресурсах службы безопасности компании посредством 100% контроля поставок. Полностью прозрачный процесс исключит и любые коррупционные риски на каждом этапе вплоть до непосредственной приемки стройматериалов на объекте.

Также система поможет девелоперу значительно обогатить данные по строительным материалам при организации отгрузок и поставок. В каждой карточке товара появится информация о весогабаритных характеристиках, штрихкоды и другая информация для правильной организации приемки материалов на объекте. В рамках реализации S.Materials уже разработано и внедряется мобильное приложение приемки.

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Группа «Самолет» разрабатывает обучающий курс для подрядчиков и поставщиков, чтобы внедрение системы стало комфортным и быстрым для всех участников процесса.

«Благодаря «Сфера EDI» процесс закупки стройматериалов в группе «Самолет» станет полностью прозрачным, количество ошибок сократится, товары будут доставляться на стройки вовремя, и не будет срыва сроков по причине несвоевременной отгрузки товаров или неполного их объема. «Самолет» и «Сберкорус» объединили свои экспертизы, чтобы сделать работу поставщиков и подрядчиков застройщика более простой. Сделать работу с застройщиком прозрачной и понятной — важнейшая цель. Это поможет строить больше и быстрее. Сейчас технологический ресурс «Сфера EDI» кратно превышает текущие и планируемые объемы обрабатываемых данных, что дает защиту от технических проблем и сбоев. Система разработана «Сберкорус» самостоятельно и полностью локализована в России. Все серверы, обеспечивающие ее работу, находятся на территории РФ и надежно защищены современными средствами киберзащиты», — сказал и.о. директора департамента продуктов и развития бизнеса «Сберкорус» Арсен Думикян.

«Нужно понимать, что объем информации в бизнес-процессах группы «Самолет» огромен. С учетом роста нашего бизнеса и объема строительства простой электронный документооборот уже не справляется с этим масштабом. Мы оценивали цифровизацию процесса обработки заказов подрядчиками и поставщиками на уровне 35% на начало 2022 г., а к настоящему моменту это уже 80%. Наша цель заключается в 100% цифровизации этих процессов, и внедрение «Сфера EDI» должно помочь нам достичь этого показателя к концу 2023 г. Сейчас система заказа материалов на объекты у каждого застройщика собственная, часто – самописная и очень сложная. Мы же пошли принципиально иным путем: используем опыт других отраслей, например, ритейла, чтобы автоматизировать процессы. Таким образом, у нас появился удобный маркетплейс для внутреннего заказчика», — сказал руководитель проектов дирекции по закупкам и тендерам группы «Самолет» Дмитрий Гвозданный.

Ранее в этом году «Сберкорус» завершил перевод 170 федеральных и региональных торговых сетей, а также 4 тыс. их поставщиков на «Сфера EDI». Решение «Сберкорус» работает у 70% компаний списка топ-50 FMCG-компаний России. Общий объем электронного документооборота в системе превысил 12 млн документов.