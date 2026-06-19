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EDI-система СберКорус обеспечивает автоматизацию всей цепочки документов между торговыми сетями и поставщиками, от каталога товаров до счета-фактуры и УПД. Помимо обмена любыми видами электронных документов, СФЕРА EDI дает ретейлерам возможность работать с государственными системами контроля и формировать печатные формы для разных типов документов онлайн.
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