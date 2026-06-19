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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сбер Сбер2В Cбер2B ЭДО СберКорус Сфера Документы Сфера EDI

EDI-система СберКорус обеспечивает автоматизацию всей цепочки документов между торговыми сетями и поставщиками, от каталога товаров до счета-фактуры и УПД. Помимо обмена любыми видами электронных документов, СФЕРА EDI дает ретейлерам возможность работать с государственными системами контроля и формировать печатные формы для разных типов документов онлайн.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.06.2026 Российский разработчик ИИ-продуктов перешел на платформу «Сфера» 1
21.01.2026 «СберКорус» запустил ИИ-ассистента для ЭДО в ритейле 1
18.12.2025 ИИ-ассистент заработал в сервисе юридически значимого ЭДО «СберКорус» 3
01.12.2025 Ozon и «СберКорус» предоставят продавцам бесплатный электронный документооборот 1
Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence 1
06.08.2025 ИИ становится необходимым инструментом работы современного банка 1
24.07.2025 «Восток-Запад» расширила применение ЭДО «СберКорус» 1
08.04.2025 «СберКорус» и дистрибьютор «Маркет Лайн» увеличили объем трафика электронных документов на 10% 1
26.03.2025 «СберКорус» внедрил ИИ в сервис электронного документооборота «Сфера Документы» 1
24.03.2025 Игроки пивного рынка смогут отправлять документы в систему маркировки «Честный знак» с помощью «СберКорус» 1
19.02.2025 «СберКорус» обновил свою линейку сервисов для обмена электронными документами 2
20.01.2025 «СберКорус» и «Лента» увеличили трафик электронного документооборота EDI/ЭДО торговой сети на 21% 1
06.08.2024 «СберКорус» перевёл 174 торговые сети и более 3 тыс. их поставщиков на отечественное ПО 1
19.04.2024 ВТБ перевел производство ИТ-решений на российские системы 1
01.09.2023 Объем документооборота между торговыми сетями и поставщиками вырос на 10% с начала 2023 года 1
31.08.2023 Передовая инженерная школа НовГУ внедрит инструменты платформы «Сфера» 1
17.08.2023 «Сберкорус» подключил 170 сотрудников «Оптиксервис» к кадровому ЭДО 1
08.08.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО для сотрудников «Истринской сыроварни» 1
13.07.2023 Количество оформленных работниками электронных кадровых документов выросло на 232% с начала 2023 года 3
28.06.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО в 37 ресторанах ГЛОБАЛ ФУД   1
16.06.2023 «Сберкорус» подключил inSales к кадровому ЭДО 1
29.05.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО для сотрудников агрохолдинга «Прогресс-агро» 1
26.04.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО в «Сберавто»   1
05.04.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО для сотрудников колл-центра Neovox 1
20.03.2023 «Сберкорус» и «Самолет» внедрили EDI-систему для обмена данными с поставщиками и подрядчиками 1
13.02.2023 «Сберкорус» добавил в сервис кадрового ЭДО новые функции по запросам пользователей 1
07.02.2023 Отечественная платформа уменьшает сроки разработки программных документов 1
01.02.2023 «Сберкорус» перевел на российское программное обеспечение 170 торговых сетей и 4000 их поставщиков 1
06.12.2022 «Сберкорус» внедрил электронный документооборот для корпоративных клиентов «Сбермаркета» 1
10.11.2022 «Сберкорус» подключил «Детский мир» к своей системе обмена документами с поставщиками 1
02.11.2022 «Сберкорус» бесплатно подключит поставщиков и производителей к ЭДО с ритейлерами и маркетплейсами 1
06.10.2022 Электронный документооборот российских торговых сетей вырос на 11% за две недели 1
05.09.2022 «Сберкорус» завершил внедрение кадрового электронного документооборота в ИТ-компании СНЭП АЙТИ 1
12.07.2022 «Сберкорус» получил рекордный объем заявок на аналоги продуктов Microsoft и Cisco от российских компаний 1
07.07.2022 «Сберкорус» перевела сеть супермаркетов «Кировский» на свою систему обмена документами 1
22.06.2022 «Сберкорус» подключил «Красное и белое» к своей системе обмена документами с поставщиками 1
17.05.2022 «Сберкорус» и «Азбука вкуса» подключили поставщиков к российской системе обмена электронными документами 1
20.04.2022 «СберКорус» запустил платформу импортозамещения программ и оборудования для всех видов бизнеса 1
13.04.2022 «СберКорус» перевел на российское программное обеспечение 80 торговых сетей и 1000 их поставщиков 1

Публикаций - 47, упоминаний - 52

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 260 41
9463 7
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 424 5
Schneider Electric - Systeme Electric - Эlevel - Элевел 10 4
Цифровая Траектория - Weigandt Consulting - Вайгандт Консалтинг 6 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 488 3
Cisco Systems 5346 2
Microsoft Corporation 25670 2
OpenText - Micro Focus 120 2
Atlassian 149 2
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 22 2
DM Solutions - Датамайнинг Солюшинс 8 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 126 1
MadCap Software 3 1
1С:Автоматизация 12 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 98 1
JFrog 11 1
Paygine - Пэй Энджин 17 1
Ростех - Автоматика Концерн 1815 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 50 1
Dell EMC 5164 1
Yandex - Яндекс 9061 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15491 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 1
Intel Corporation 12756 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 1
IBM - International Business Machines Corp 9669 1
HP Inc. 5868 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 758 1
Информзащита 924 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1455 1
Крок - Croc 1955 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1323 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 497 1
Naumen - Наумен 743 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 480 1
Ланит - Норбит - Norbit 426 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4846 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 693 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1065 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2382 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8706 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1046 6
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 6
Auchan Holding - Ашан Ритейл 340 5
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 238 5
ЭвоКом - Эволюция Комфорта - Essity - Эссити - Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork 13 5
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 4
Лента - Утконос 179 4
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 3
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 2
Лента - Монетка - торговая сеть 67 2
Прогресс Агро - Рассвет АО 4 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3124 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 208 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1850 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 294 2
Восток-Запад - EWS Holding 47 2
Сбер - СберАвто 38 2
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 74 1
Bausch Health - Valeant Pharmaceuticals - Bausch & Lomb - Bausch + Lomb - Бауш Хелс 2 1
Почта России ПАО 2333 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Газпром ПАО 1479 1
ВТБ - Почта Банк 512 1
ГПБ - Газпромбанк 1259 1
МКБ - Московский кредитный банк 648 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1875 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 318 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1491 1
Альфа-Банк 1963 1
Русагро Группа Компаний 364 1
Северсталь ПАО - Severstal 616 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1195 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 227 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 612 1
Абсолют Банк 246 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 616 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 203 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13583 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3269 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5916 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6488 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1528 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 956 1
Мосгортранс ГУП 138 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13802 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60803 36
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 479 20
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1114 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12039 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33050 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25050 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35612 11
Электронный документ - Electronic document 1567 10
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4291 10
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 187 10
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2347 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63916 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9249 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6645 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4826 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27068 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4172 6
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1497 5
Оповещение и уведомление - Notification 5777 5
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 424 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21481 4
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 753 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8115 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2635 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12771 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12030 3
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1335 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17897 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34190 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3750 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6427 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13455 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3123 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2696 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6124 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5908 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15829 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1968 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 158 2
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 47 10
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Торговля 9 7
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 354 4
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Транспортный ЭДО 24 3
Т1 НОТА - Т1 Сфера Задачи 12 3
Т1 НОТА - Т1 Сфера Знания 10 3
Microsoft Office 4115 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 738 3
Сбер - Салют для бизнеса - Dialog - Диалог - Мессенджер 82 3
Atlassian - Confluence 177 3
Т1 НОТА - Т1 Сфера - T1 SFERA - T1 - Scaled Framework for Enterprise Resilience and Agility 7 2
Atlassian - Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 41 2
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Подписание 3 2
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Перевозки 13 2
Новые облачные технологии - МойОфис 948 2
НКТ - Р7-Офис 531 2
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 121 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 685 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 72 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 214 1
Т1 Watchman Security 21 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 153 1
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 15 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 549 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM Collection 8 1
Notion Labs - Notion 54 1
Content AI - ContentCapture 47 1
Т1 НОТА - Т1 Сфера Обезличивание данных 4 1
IBM Datacap 11 1
Дом.РФ - DOM.IDP - сервис автоматизации работы с документами 9 1
Т1 НОТА - Т1 Сфера CI/CD 6 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 1
Google Android 15129 1
Apple iOS 8524 1
Linux OS 11391 1
Apple macOS 2384 1
Abbyy FlexiCapture 178 1
Microsoft Windows 16763 1
Думикян Арсен 18 9
Тарасов Виталий 49 6
Белобров Александр 6 6
Коченков Андрей 10 4
Опалёва Надежда 4 2
Кутузов Максим 24 2
Хизова Ксения 6 2
Силевич Дмитрий 2 1
Измайлова Наталья 1 1
Минько Марина 2 1
Воробьев Роман 4 1
Круглов Виктор 37 1
Епихин Михаил 13 1
Плетнев Владислав 4 1
Граденко Михаил 56 1
Сахненко Алексей 4 1
Трошина Елена 38 1
Чудинов Дмитрий 89 1
Чудинов Константин 2 1
Климович Александра 1 1
Платонова Анастасия 1 1
Чеботарев Сергей 5 1
Полиненко Сергей 1 1
Власова Нона 1 1
Исмакаева Ирина 1 1
Гвозданный Дмитрий 3 1
Царев Александр 4 1
Атоян Антон 36 1
Жасан Светлана 1 1
Лянгер Ольга 1 1
Соболев Роман 48 1
Пругер Алла 1 1
Мезенцев Роман 36 1
Агабаев Роман 3 1
Кондратьев-Сапунов Павел 2 1
Пушкарев Михаил 2 1
Хилькевич Фёдор 1 1
Дробышев Виталий 1 1
Фарберов Александр 29 1
Мещеряков Вадим 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 164133 37
Россия - ПФО - Башкортостан - Нефтекамск 43 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18916 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54377 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47205 1
Южная Корея - Республика 7003 1
Россия - УФО - Свердловская область 1910 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4441 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3018 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1503 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14747 1
Турция - Турецкая республика 2586 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1757 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1073 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1293 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1649 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 482 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 732 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 359 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 329 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 133 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 72 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 81 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Салават 60 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11348 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26948 16
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8751 14
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1387 7
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 276 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5500 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52871 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56998 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7296 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21322 4
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1539 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6982 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3924 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 164 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 677 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 980 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3000 3
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