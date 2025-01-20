Сбер СберКорус Сфера Документы Сфера EDI
EDI-система СберКорус обеспечивает автоматизацию всей цепочки документов между торговыми сетями и поставщиками, от каталога товаров до счета-фактуры и УПД. Помимо обмена любыми видами электронных документов, СФЕРА EDI дает ретейлерам возможность работать с государственными системами контроля и формировать печатные формы для разных типов документов онлайн.
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Думикян Арсен 18 9
|Белобров Александр 6 6
|Тарасов Виталий 39 3
|Хизова Ксения 6 2
|Иванов Дмитрий 88 2
|Опалёва Надежда 4 2
|Кутузов Максим 21 2
|Степанов Константин 11 1
|Настасенко Марина 9 1
|Машурин Сергей 20 1
|Сандевска Дарья 2 1
|Воробьев Роман 4 1
|Силевич Дмитрий 2 1
|Измайлова Наталья 1 1
|Минько Марина 2 1
|Сахненко Алексей 4 1
|Чудинов Константин 2 1
|Климович Александра 1 1
|Козырев Антон 2 1
|Платонова Анастасия 1 1
|Власова Нона 1 1
|Исмакаева Ирина 1 1
|Гвозданный Дмитрий 2 1
|Жасан Светлана 1 1
|Лянгер Ольга 1 1
|Мацыгин Юрий 42 1
|Безбогов Сергей 46 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Чеботарев Сергей 4 1
|Полиненко Сергей 1 1
|Forbes - Форбс 816 1
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