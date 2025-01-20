Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Сбер СберКорус Сфера Документы Сфера EDI


EDI-система СберКорус обеспечивает автоматизацию всей цепочки документов между торговыми сетями и поставщиками, от каталога товаров до счета-фактуры и УПД. Помимо обмена любыми видами электронных документов, СФЕРА EDI дает ретейлерам возможность работать с государственными системами контроля и формировать печатные формы для разных типов документов онлайн.


20.01.2025 «СберКорус» и «Лента» увеличили трафик электронного документооборота EDI/ЭДО торговой сети на 21% 1
06.08.2024 «СберКорус» перевёл 174 торговые сети и более 3 тыс. их поставщиков на отечественное ПО 1
19.04.2024 ВТБ перевел производство ИТ-решений на российские системы 1
Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence 1
01.09.2023 Объем документооборота между торговыми сетями и поставщиками вырос на 10% с начала 2023 года 1
31.08.2023 Передовая инженерная школа НовГУ внедрит инструменты платформы «Сфера» 1
17.08.2023 «Сберкорус» подключил 170 сотрудников «Оптиксервис» к кадровому ЭДО 1
08.08.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО для сотрудников «Истринской сыроварни» 1
13.07.2023 Количество оформленных работниками электронных кадровых документов выросло на 232% с начала 2023 года 3
28.06.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО в 37 ресторанах ГЛОБАЛ ФУД   1
16.06.2023 «Сберкорус» подключил inSales к кадровому ЭДО 1
29.05.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО для сотрудников агрохолдинга «Прогресс-агро» 1
26.04.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО в «Сберавто»   1
05.04.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО для сотрудников колл-центра Neovox 1
20.03.2023 «Сберкорус» и «Самолет» внедрили EDI-систему для обмена данными с поставщиками и подрядчиками 1
13.02.2023 «Сберкорус» добавил в сервис кадрового ЭДО новые функции по запросам пользователей 1
07.02.2023 Отечественная платформа уменьшает сроки разработки программных документов 1
01.02.2023 «Сберкорус» перевел на российское программное обеспечение 170 торговых сетей и 4000 их поставщиков 1
06.12.2022 «Сберкорус» внедрил электронный документооборот для корпоративных клиентов «Сбермаркета» 1
10.11.2022 «Сберкорус» подключил «Детский мир» к своей системе обмена документами с поставщиками 1
02.11.2022 «Сберкорус» бесплатно подключит поставщиков и производителей к ЭДО с ритейлерами и маркетплейсами 1
06.10.2022 Электронный документооборот российских торговых сетей вырос на 11% за две недели 1
05.09.2022 «Сберкорус» завершил внедрение кадрового электронного документооборота в ИТ-компании СНЭП АЙТИ 1
12.07.2022 «Сберкорус» получил рекордный объем заявок на аналоги продуктов Microsoft и Cisco от российских компаний 1
07.07.2022 «Сберкорус» перевела сеть супермаркетов «Кировский» на свою систему обмена документами 1
22.06.2022 «Сберкорус» подключил «Красное и белое» к своей системе обмена документами с поставщиками 1
17.05.2022 «Сберкорус» и «Азбука вкуса» подключили поставщиков к российской системе обмена электронными документами 1
20.04.2022 «СберКорус» запустил платформу импортозамещения программ и оборудования для всех видов бизнеса 1
13.04.2022 «СберКорус» перевел на российское программное обеспечение 80 торговых сетей и 1000 их поставщиков 1
07.04.2022 «Яндекс.Маркет» перешел на электронный обмен документами с контрагентами на платформе «СберКорус» 1
18.01.2022 «Сберкорус» перевел сеть «Красное и белое» на свое решение для электронного документооборота 1
17.01.2022 «Сберкорус» завершил перевод «Мираторга» на электронный обмен данными с оптовыми покупателями 1
23.12.2021 1 млн корпоративных клиентов, рост выручки на 52%, 5 новых сервисов: «СберКорус» подвел итоги года 1
20.12.2021 «Сберкорус» и «Диалог» перенесли кадровый документооборот в мессенджер 1
07.12.2021 «Сберкорус» завершил перевод Essity на электронный кадровый документооборот 1
23.11.2021 «Сберкорус» завершил перевод группы «Черкизово» на электронный документооборот 1

Публикаций - 36, упоминаний - 38

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 32
8213 7
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 5
Цифровая Траектория - Weigandt Consulting - Вайгандт Консалтинг 6 4
Schneider Electric - Systeme Electric - Эlevel - Элевел 10 4
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 3
Microsoft Corporation 24623 2
Cisco Systems 5114 2
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 21 2
OpenText - Micro Focus 108 2
Atlassian 118 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Intel Corporation 12197 1
Merlion iRU - Деловой офис 301 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Dell EMC 5027 1
HP Inc. 5685 1
Корус Консалтинг ГК 1216 1
Eltex - Предприятие Элтекс 151 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Wrike 26 1
IBM Business Innovation Services - PwCC - PwC Consulting 20 1
АйТи 1365 1
Сбер - InSales - Инсейлс 51 1
1С:Автоматизация 12 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 43 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Информзащита 756 1
Крок - Croc 1777 1
Ланит - Норбит - Norbit 368 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Informatica 126 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 131 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
DM Solutions - Датамайнинг Солюшинс 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 6
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 14 6
Лента - Сеть розничной торговли 2080 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 6
ЭвоКом - Эволюция Комфорта - Essity - Эссити - Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork 10 5
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 5
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 5
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 4
Лента - Утконос 177 4
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 33 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 2
Сбер - СберАвто 30 2
Лента - Монетка - торговая сеть 55 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 2
Прогресс Агро 3 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Газпром ПАО 1342 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 1
Юнирест - Rostcic’s - KFC - Сеть ресторанов общественного питания 53 1
Bausch Health - Valeant Pharmaceuticals - Bausch & Lomb - Bausch + Lomb - Бауш Хелс 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Акрон ГК - Acron 49 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 30
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 30
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 411 17
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 11
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 8
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 8
Электронный документ - Electronic document 1454 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 6
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 122 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 5
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 3
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 316 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 2
Оповещение и уведомление - Notification 4605 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 2
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 40 7
Microsoft Office 3734 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 3
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 3
Atlassian - Confluence 113 3
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 74 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 2
Новые облачные технологии - МойОфис 777 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 2
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 25 2
Т1 НОТА - Т1 Сфера - T1 SFERA - T1 - Scaled Framework for Enterprise Resilience and Agility 7 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Linux OS 9936 1
Apple macOS 2058 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Яндекс.Маркет 937 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 23 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Microsoft Windows 15656 1
Notion Labs - Notion 26 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Microsoft Azure 1408 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
Jenkins 44 1
JetBrains TeamCity 20 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Т1 Watchman Security 21 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 1
Думикян Арсен 18 9
Белобров Александр 6 6
Тарасов Виталий 39 3
Хизова Ксения 6 2
Иванов Дмитрий 88 2
Опалёва Надежда 4 2
Кутузов Максим 21 2
Степанов Константин 11 1
Настасенко Марина 9 1
Машурин Сергей 20 1
Сандевска Дарья 2 1
Воробьев Роман 4 1
Силевич Дмитрий 2 1
Измайлова Наталья 1 1
Минько Марина 2 1
Сахненко Алексей 4 1
Чудинов Константин 2 1
Климович Александра 1 1
Козырев Антон 2 1
Платонова Анастасия 1 1
Власова Нона 1 1
Исмакаева Ирина 1 1
Гвозданный Дмитрий 2 1
Жасан Светлана 1 1
Лянгер Ольга 1 1
Мацыгин Юрий 42 1
Безбогов Сергей 46 1
Булгаков Кирилл 104 1
Рудычева Наталья 95 1
Чеботарев Сергей 4 1
Полиненко Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 933 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 324 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Нефтекамск 36 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 281 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 119 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 52 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 447 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 73 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Салават 55 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 16
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 12
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 7
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 102 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 144 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 3
Черкизон - Черкизовский рынок 154 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 364 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 511 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Торговля - FMCG&Retail - Зоотовары 58 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 489 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 138 1
Forbes - Форбс 816 1
TAdviser IT Prize 7 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 31 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще