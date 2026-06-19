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Полиненко Сергей

СОБЫТИЯ


19.06.2026 Российский разработчик ИИ-продуктов перешел на платформу «Сфера» 1
07.02.2023 Отечественная платформа уменьшает сроки разработки программных документов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Полиненко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

MadCap Software 3 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 488 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1549 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6124 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3556 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27068 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7708 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8115 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35612 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 700 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12039 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63916 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 46 1
Atlassian - Confluence 177 1
Microsoft Office 4115 1
Россия - РФ - Российская федерация 164133 1
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Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1089 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6126 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3930 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 276 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3362 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56998 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3924 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1140 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11348 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451124, в очереди разбора - 727936.
Создано именных указателей - 196322.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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