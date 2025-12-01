Ozon и «СберКорус» предоставят продавцам бесплатный электронный документооборот

Ozon с помощью оператора электронного документооборота «СберКорус» автоматизирует документооборот с продавцами маркетплейса без дополнительных платежей. Подключив ЭДО, селлеры смогут бесплатно обмениваться электронными документами с Ozon и в любой момент иметь под рукой оригиналы закрывающих документов для налоговой. Благодаря интеграции с оператором ЭДО «СберКорус» документооборот с маркетплейсом переходит в «цифру»: продавцам не нужно тратить время на бумажные документы, их пересылку и хранение — все операции выполняются в электронном виде и имеют юридическую силу. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Получать и отправлять документы в адрес Ozon продавцы смогут без дополнительной платы за электронные документы при работе через «СберКорус». При этом с другими операторами селлеры работают по действующим тарифам оператора ЭДО «СберКорус».

Сотрудничество сторон позволяет выстроить единый цифровой контур, в котором документы по работе с Ozon и продавцами площадки формируются и хранятся в одной системе.

Продавцы товаров на маркетплейсе используют ЭДО для обмена документацией чаще всего при работе с электронным универсальным передаточный документом (УПД) в сценариях работы, когда селлер поставляет ряд категорий товаров на склады Ozon с маркировкой в системе «Честный Знак» или для работы с товарами животного происхождения в системе «Меркурий», а также, когда Ozon выкупает товары продавца для последующей продажи за рубеж и в ряде других случаев.

«Использование ЭДО в этих сценариях помогает селлерам снизить операционную нагрузку, ускорить обработку поставок и подготовку отчётности, а также сократить риски потери или порчи документов при работе в электронной коммерции. За первые два дня к сервису ЭДО Сфера Документы от СберКорус по акции уже присоединились более 500 селлеров маркетплейса. Мы рассчитываем, что это поможет уже подключившимся продавцам расти на площадке, а ещё многим тысячам селлеров маркетплейса так же успешно цифровизировать свой бизнес», ‒ сказал Андрей Коченков, коммерческий директор «СберКорус».

«Время ‒ один из ключевых ресурсов для современных предпринимателей. Электронный документооборот не только упрощает процессы для продавцов на маркетплейсах, но и значительно ускоряет взаимодействие с партнерами, позволяя сосредоточиться на росте бизнеса и удовлетворении потребностей клиентов. Партнёрство с оператором «СберКорус »не только ускорит цифровизацию бизнеса наших продавцов, но также позволит сократить их финансовую нагрузку», ‒ сказала Юлия Мартынова, менеджер проектов Ozon.