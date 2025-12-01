Разделы

ПО Интернет E-commerce Цифровизация Внедрения
|

Ozon и «СберКорус» предоставят продавцам бесплатный электронный документооборот

Ozon с помощью оператора электронного документооборота «СберКорус» автоматизирует документооборот с продавцами маркетплейса без дополнительных платежей. Подключив ЭДО, селлеры смогут бесплатно обмениваться электронными документами с Ozon и в любой момент иметь под рукой оригиналы закрывающих документов для налоговой. Благодаря интеграции с оператором ЭДО «СберКорус» документооборот с маркетплейсом переходит в «цифру»: продавцам не нужно тратить время на бумажные документы, их пересылку и хранение — все операции выполняются в электронном виде и имеют юридическую силу. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Получать и отправлять документы в адрес Ozon продавцы смогут без дополнительной платы за электронные документы при работе через «СберКорус». При этом с другими операторами селлеры работают по действующим тарифам оператора ЭДО «СберКорус».

Сотрудничество сторон позволяет выстроить единый цифровой контур, в котором документы по работе с Ozon и продавцами площадки формируются и хранятся в одной системе.

Продавцы товаров на маркетплейсе используют ЭДО для обмена документацией чаще всего при работе с электронным универсальным передаточный документом (УПД) в сценариях работы, когда селлер поставляет ряд категорий товаров на склады Ozon с маркировкой в системе «Честный Знак» или для работы с товарами животного происхождения в системе «Меркурий», а также, когда Ozon выкупает товары продавца для последующей продажи за рубеж и в ряде других случаев.

Сутки вместо 14 дней на подключение нового партнера и другие чудеса low-code
Цифровизация

«Использование ЭДО в этих сценариях помогает селлерам снизить операционную нагрузку, ускорить обработку поставок и подготовку отчётности, а также сократить риски потери или порчи документов при работе в электронной коммерции. За первые два дня к сервису ЭДО Сфера Документы от СберКорус по акции уже присоединились более 500 селлеров маркетплейса. Мы рассчитываем, что это поможет уже подключившимся продавцам расти на площадке, а ещё многим тысячам селлеров маркетплейса так же успешно цифровизировать свой бизнес», ‒ сказал Андрей Коченков, коммерческий директор «СберКорус».

«Время ‒ один из ключевых ресурсов для современных предпринимателей. Электронный документооборот не только упрощает процессы для продавцов на маркетплейсах, но и значительно ускоряет взаимодействие с партнерами, позволяя сосредоточиться на росте бизнеса и удовлетворении потребностей клиентов. Партнёрство с оператором «СберКорус »не только ускорит цифровизацию бизнеса наших продавцов, но также позволит сократить их финансовую нагрузку», ‒ сказала Юлия Мартынова, менеджер проектов Ozon.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские RPA-платформы 2025

Созданные для армии США БПЛА Anduril сбоят, теряют управление и бьются на учениях

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

На «Авито» стали массово предлагать ИИ-агентов для бизнеса

Чем грозят госсектору демпинг и «серые» схемы при закупке отечественной электроники

ИИ и роботы могут захватить 57% работы в США

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще