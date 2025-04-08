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Коченков Андрей
|08.04.2025
|«СберКорус» и дистрибьютор «Маркет Лайн» увеличили объем трафика электронных документов на 10% 1
|02.07.2008
|«Энера Инжиниринг» внедрила АСУ ТП на московской ТЭЦ-21 1
Коченков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Optima - Optima Engineering - Энера Инжиниринг 6 1
|GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
|Emerson Process Management 5 1
|Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1654 1
|Базер Вадим 1 1
|КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 458 1
|Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 190 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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