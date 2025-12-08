ГК «ПКМ» будет внедрять электронные перевозочные документы с помощью «СберКорус»

ГК «ПКМ» (бренды «Морозко», «Цезарь», La Trattoria, «Жаренки» и др.) и оператор электронного документооборота «СберКорус» объявили о намерении внедрить электронные транспортные документы полного цикла в инфраструктуру производственной компании. Планируемый трафик в год составит более полумиллиона электронных перевозочных документов. ГК «ПКМ» осуществляет перевозки с помощью собственной транспортной компании и планирует полностью перейти на электронные транспортные накладные и другие цифровые транспортные документы в дальнейшем. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Подключившись к сервису электронного документооборота «Сфера Перевозки», ГК «ПКМ» получит возможность автоматически обмениваться всей необходимой транспортной документацией в цифровом виде и осуществлять ее электронное подписание, передачу и хранение. Это позволит исключить ручной ввод данных, повысить оперативность и прозрачность обработки документации, обеспечить надёжность и защиту логистических операций, существенно снизить затраты финансовых ресурсов, административных издержек и рабочего времени сотрудников.

Временные затраты на подготовку и подписание бумаг при отгрузке и приемке товаров сократятся примерно на 40%. Благодаря этому значительно ускорится период между отправкой груза и получением платежей от заказчиков, а также период выхода водителей на линию. Также повысится прозрачность процессов, а вероятность ошибок, ведущих к штрафам и рискам возникновения внештатных ситуаций, снизится. Водители получат доступ к необходимым документам прямо через мобильные устройства и смогут подписывать электронные транспортные накладные удалённо и своевременно фиксировать любые важные события и изменения состояния груза онлайн. Сервис предоставит сотрудникам возможность прохождения обязательных медицинских и технических проверок перед рейсом через специальное приложение, что упростит процедуры контроля качества перевозок и улучшит общий уровень безопасности транспортировки.

До перехода на ЭДО все заявки на перевозку и транспортные накладные выгружали из «1С» в Excel, распечатывали, подписывали вручную и пересылали между перевозчиком и логистами по электронной почте. Чтобы завершить документооборот и передать документы в бухгалтерию, требовался бумажный оригинал, оформленный в соответствии с требованиями законодательства.

При внедрении сервиса транспортного ЭДО компания тестировала новый процесс обмена документацией между подразделениями на специальной площадке — тестовом стенде. Все необходимые документы уже существовали в используемой ими учетной системе «1С». После успешного завершения тестирования процесса в реальных условиях на тестовом стенде, организация перешла к внедрению решения в промышленную эксплуатацию. Далее началась работа в рамках внутреннего контура инфраструктуры компании, где обмен информацией стал осуществляться уже непосредственно между двумя дочерними структурами заказчика. Электронные перевозочные документы интегрируются непосредственно в существующие логистические сервисы ГК «ПКМ».

«"СберКорус" активно помогает перевозчикам перейти на ЭДО в грузоперевозках, чтобы развивать бизнес клиентов. Внедрение сервиса "Сфера Перевозки" позволяет заметно ускорить обработку транспортной документации при погрузке и разгрузке продукции. Так, стандартная процедура проверки одного бумажного документа традиционно занимала минимум 15 минут, тогда как внедрение цифрового решения от "СберКорус" сокращает этот срок до всего лишь одной минуты. Электронную транспортную накладную непросто внедрить из-за кастомизации процессов для каждого клиента, поэтому мы рекомендуем компаниям начинать внедрять сервис транспортного ЭДО заранее. Это поможет удобно отработать все технические и организационные вопросы. Уже сейчас стоит готовиться к переходу на обязательные электронные документы с 1 сентября 2026 г., чтобы успеть адаптировать бизнес-процессы. Такой подход не несет рисков и облегчит внедрение», — сказал Андрей Коченков, коммерческий директор «СберКорус».