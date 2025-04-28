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«СберКорус» запустил для компаний-поставщиков в ритейле бесплатный образовательный курс «Академия EDI»

Бесплатные видеоуроки с советами для поставщиков уже доступны в социальных сетях «СберКорус» и на отдельной странице. В формате коротких видео эксперт «СберКорус» делится практическими советами и отвечает на самые популярные вопросы о работе с EDI-системой: какие типы EDI-документов существуют, как вести работу с EDI-системой, как наладить поставки в торговые сети и какие документы для этого нужны, на чем сэкономить поставщику и многие другие. Курс рассчитан на представителей малого и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Обучение проходит в онлайн-формате бесплатно и состоит из отдельных практикоориентированных блоков: работа с EDI для поставщиков и дистрибьютеров; работа с крупными торговыми сетями; электронный документооборот для бизнеса; маркировка товаров; государственные меры поддержки среднего и малого бизнеса; работа с маркетплейсами.

Регистрация не требуется.

«Чтобы заменить стопки бумаг и звонков на понятные и однозначные документы, торговые сети сегодня в основном использует систему по обмену коммерческими документами. Сегодня все больше крупных компаний переходят на электронный документооборот со своими контрагентами. Сегодня данное решение помогает торговым сетям, ритейлерам и производителям, а также продуктовым направлениям e-com площадок эффективнее взаимодействовать посредством электронной коммуникации с поставщиками и партнерами, а также исключить ошибки в случае человечского фактора. Наш курс поможет ритейлерам и поставщикам, не только расширить знания о работе с электронными сервисами, но и найти новые решения для бизнес-задач и помочь себе масштабировать свой бизнес и понять, какой эффект от внедрения ЭДО можно получить», ― сказал коммерческий директор «СберКорус» Андрей Коченков.

Сегодня в России через EDI-систему работают большинство торговых сетей и ритейлеров и обмен традиционными бумажными документами с ними уже невозможен. Переход на электронные документы позволяет поставщикам не только работать с ведущими торговыми сетями, ритейлерами и e-com-игроками, но и ускорить обработку заказов и быстрее получать оплату за счет снижения числа ошибок.

Сервис «Сфера Торговля» от «СберКорус» обеспечивает автоматизацию всей цепочки документов между торговыми сетями, ритейлерами и поставщиками, позволяет уведомлять партнеров о новых заказах и контролировать документооборот по всей цепочке поставок.

«Сфера Торговля» – это сервис для безопасного обмена коммерческими документами между поставщиками и торговыми сетями для основных видов таких документов: заказ, подтверждение заказа, уведомление об отгрузке, уведомление о получении.

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