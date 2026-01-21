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Сбер Сбер2В Cбер2B ЭДО СберКорус Сфера Торговля

СОБЫТИЯ

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21.01.2026 «СберКорус» запустил ИИ-ассистента для ЭДО в ритейле 2
24.07.2025 «Восток-Запад» расширила применение ЭДО «СберКорус» 2
14.05.2025 «Реж-Хлеб» ускорил доставку свежего хлеба в крупные сети почти в два раза благодаря электронному документообороту «СберКорус» 1
28.04.2025 «СберКорус» запустил для компаний-поставщиков в ритейле бесплатный образовательный курс «Академия EDI» 1
08.04.2025 «СберКорус» и дистрибьютор «Маркет Лайн» увеличили объем трафика электронных документов на 10% 1
26.03.2025 «СберКорус» внедрил ИИ в сервис электронного документооборота «Сфера Документы» 1
19.02.2025 «СберКорус» обновил свою линейку сервисов для обмена электронными документами 1
20.01.2025 «СберКорус» и «Лента» увеличили трафик электронного документооборота EDI/ЭДО торговой сети на 21% 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 9
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 53 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
Тензор 173 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Восток-Запад - EWS Holding 47 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Мосгортранс ГУП 139 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 489 6
Оповещение и уведомление - Notification 5945 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 4
Электронный документ - Electronic document 1579 4
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 196 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 3
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 180 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 787 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 429 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 408 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 287 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 47 7
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 47 3
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Транспортный ЭДО 27 3
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Перевозки 13 2
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Подписание 3 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 1
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 16 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 1
Коченков Андрей 10 4
Тарасов Виталий 49 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 699 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 415 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 416 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 97 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
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