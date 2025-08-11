Разделы

Цифровизация
|

«СберКорус» увеличил долю на рынке электронных перевозочных документов до 60% и перевел 180 компаний на транспортный ЭДО

Прирост в сравнении с июнем 2025 г. составил 3%. Рост доли связан с началом цифровизации документооборота логистическими компаниями и подключением оператором ЭДО «СберКорус» к сервису электронных перевозочных документов (ЭПД) новых участников рынка. Об это CNews сообщили представители «СберКорус».

Коммерческий директор «СберКорус» Андрей Коченков связывает рост доли «СберКорус» на рынке ЭПД также с общим увеличением трафика в государственной системе — 1,5 млн перевозочных документов в месяц — и с растущим интересом бизнеса к цифровизации документооборота уже сейчас в связи с внедрением обязательного транспортного ЭДО с 1 сентября 2026 г.

В планах оператора продолжать помогать логистическим и перевозочным компаниям переходить на транспортный ЭДО и подключать их к сервису цифровизации ЭПД.

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников
цифровизация

«Сервис транспортного ЭДО помогает бизнесу адаптироваться к новым реалиям рынка и стать эффективнее. Мы не рекомендуем ждать, пока требования закона об обязательных электронных транспортных документах вступят в силу. Цифровизацию документооборота лучше начать уже сейчас, чтобы в тестовом режиме, не опасаясь штрафов и санкций, настроить взаимодействие между всеми участниками перевозок, наладить бизнес-процессы и обучить сотрудников. Когда закон вступит в силу, риски также возрастут: за несоблюдение электронной формы транспортных документов предусмотрены значительные штрафы. Мы рекомендуем участникам отрасли взвешивать риски и выбирать надежные стратегии в логистике без потенциального ущерба бизнесу», — отметил Андрей Коченков.

В сервисе «Сфера Перевозки» от «СберКорус» реализовано восемь типов электронных документов, есть интеграция с «Госключ», реализовано мобильное приложение для водителей. Пользоваться сервисом «Сфера Перевозки» можно через веб-интерфейс, API, модули для «» и SAP.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников

Сотни миллионов выделены на сверхпроводниковые чипы и датчики для российской орбитальной обсерватории

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

Nvidia и AMD будут платить Америке 15% от продаж чипов в Китае

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

«Яндекс» разработал платформу для создания интернет-магазинов с ИИ-ассистентом без навыков программирования

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще