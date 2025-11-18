Вышедшего на пенсию вице-президента TSMC заподозрили в краже самой передовой технологии в интересах Intel

Второй раз за год разгорелся скандал с кражей у TSMC ее же сотрудниками секретов производства передовых 2-нм чипов. На этот раз подозревается недавно вышедший на пенсию 75-летний бывший вице-президент по исследованиям и разработкам.



Коммерческая тайна под угрозой

Тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) собирает доказательства возможной кражи технологических секретов производства чипов ее бывшим старшим вице-президентом Ло Вэй-Жэнем (Lo Wei-Jen), устроившимся на работу в Intel после выхода на пенсию, пишет Liberty Times, ссылаясь на источники в отрасли.

Представители TSMC не смогли пока дать никаких комментариев. По отношению к Ло Вэй-Жэню должны последовать строгие меры, полагает издание, так как предыдущая попытка украсть информацию о 2-нм техпроцессе TSMC привела к обвинениям в нарушении законов о национальной безопасности и обращению в суд.

Летом 2025 г., как писал CNews, TSMC уволила несколько сотрудников и подала на них судебный иск с обвинениями в причастности к утечке коммерческой тайны. Выпуск 2-нм микросхем за пределами страны компаниям Тайваня запрещен властями для «защиты собственных технологий» с осени 2024 г.

После выхода на пенсию жизнь только начинается

Ло Вэй-Жэнь проработал в TSMC 21 год, занимая руководящие должности в операционном отделе и отделе НИОКР. Бывший старший вице-президент по технологическим исследованиям, разработкам и развитию корпоративной стратегии TSMC, вышел на пенсию в конце июля 2025 г. В честь него был устроен пышный праздник.

TSMC Секреты лидер гонки за начало массового производства 2-нм чипов тайваньской TSMC могут попасть в Intel

А в конце октября 2025 г. стало известно, что 75-летний мужчина вместо заслуженного отдыха устроился на работу к своему экс-работодателю Intel, конкуренту TSMC, тоже в качестве вице-президента по научным исследованиям и разработкам.

TSMC обычно подписывает соглашения о неконкуренции с вышедшими на пенсию или бывшими руководителями, требуя от них воздержаться от работы в конкурирующих компаниях в течение 18 месяцев, в течение которых они будут получать половину зарплаты. Было ли подписано такое соглашение в данном случае, не известно.

Больше всего отрасль шокировала новость о том, что перед выходом на пенсию Ло Вэй-жэнь использовал свои полномочия, чтобы просить подчиненных проводить для него инструктаж и делать фотокопии большого количества конфиденциальных документов, связанных с самыми передовыми технологическими процессами, такими как 2-нм, A16 и A14-нм.

2-нанометровая гонка

Технология производства 2-нм является самой передовой в полупроводниковой промышленности с точки зрения как плотности, так и энергоэффективности. В 2021 г. IBM первой в мире заявила о создании тестовые образцов 2-нм чипов.

В TSMC освоение 2-нм техпроцесса стартовало в 2019 г. Компания уже строит на территории Тайваня фабрику под производство таких чипов, а в апреле 2025 г. начала принимать заказы на выпуск продукции на базе 2-нм техпроцесса.

Американская Intel, в которую инвестировали власти США, тоже участвует в этой гонке, хотя и сильно уступает TSMC и южнокорейской Samsung. Администрация Дональда Трампа (Donald Trump) надеется, что Intel сможет восстановить свои позиции в литейном бизнесе и добиться успеха, в чем ей может помочь Ло Вэй-Жэнь, передав секреты TSMC.

Выход годной продукции в тестовых партиях тайваньской компании находится на уровне 60%. Это позволяет ей перейти к массовому производству. У Samsung при освоении нормы 2-нм несколько более слабые показатели — 60% брака. Но это все равно лучше тех, что показывает Intel. По состоянию на июнь 2025 г. из 100 произведенных Intel чипов даже по технологии 18А лишь 10 удовлетворяли заявленным характеристикам, что считается критически низким показателям.