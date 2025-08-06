Intel безнадежно отстает в освоении передовых техпроцессов. Брак в новых чипах достигает 90%, а прибыль они приносят при 20%

Intel все еще тяжело дается техпроцесс 18А

Intel, крупнейший производитель процессоров на базе архитектуры х86 в мире, по-прежнему испытывает серьезные трудности с освоением технологического процесса 18А (1,8 нм).

По информации Reuters, американская корпорация начала мелкосерийное тестовое производство процессоров семейства Panther Lake потребительского уровня, для изготовления которых применяется соответствующая норма, еще в апреле 2025 г. Однако качество готовой продукции, мягко говоря, пока оставляет желать лучшего.

Согласно источникам агентства, по состоянию на июнь 2025 г. из 100 произведенных по технологии 18А Intel чипов лишь 10 удовлетворяли заявленным характеристикам, что считается критически низким показателям. При этом в конце прошлого года он якобы находился на уровне 5%, хотя, южнокорейская газета Chosun в декабре 2024 г. утверждала, что он достиг примерно 10%.

Intel У Intel все еще большие проблемы с освоением техпроцесса 18A

Большие сложности с освоением передовых техпроцессов у Intel возникают не в первый раз. Переход с 14 нм на 10 нм занял у чипмейкера почти десятилетие.

Времени мало, проблемы не решены

Исторически Intel рассматривала показатель выхода годной продукции на уровне в 50% в качестве отметки, после достижения которой можно переходить к ее массовому производству. Игнорирование данного показателя может отрицательно сказаться на маржинальности готового продукта. По данным источников Reuters, существенную прибыль Intel продукт начинает приносить только тогда, когда количество бракованных экземпляров чипа не превышает 20-30%.

В нынешних условиях Intel готова браться за проекты, которые принесут ей маржу не менее 50%, заявила директор по продуктам корпорации Мишель Джонстон Хольтхаус (Michelle Johnston Holthaus) на глобальной технологической конференции Bank of America в начале июня 2025 г. По итогам I квартала 2025 г. этот параметр у Intel был на уровне 36,9%.

В Intel утверждают, что техпроцесс 18А доведут до ума к запуску массового производства процессоров Panther Lake. Однако если процент брака продолжит сохраняться на высоком уровне, у Intel возникнут сложности с достижением плановых показателей рентабельности продукции в краткосрочной перспективе.

Начало поставок чипов семейства Panther Lake намечено на IV квартал 2025 г. и, как отмечают источники Reuters, добиться повышения качества выпускаемой продукции, которое позволит продавать ее без значительных потерь прибыли, Intel будет очень непросто. Нельзя исключать и того, что на первых порах продукт окажется убыточным.

Intel настроена оптимистично

Финансовый директор Intel Дэвид Циснер (David Zisner), не вполне согласен с оценками источников агентства. По его словам, показатель выхода годной продукции по норме 18А на данный момент превышает 10%. Называть же конкретные цифры он не стал.

Циснер также добавил, что Intel намерена добиться снижения уровня брака до значений, которые позволят начать массовый выпуск процессоров Panther Lake до конца 2025 г. Тем не менее он не стал отрицать необходимость дальнейшего совершенствования техпроцесса 18А, без которой маржинальность соответствующей продуктовой линейки расти не будет.

Как отмечает Reuters, Intel продолжит сотрудничество с тайваньской TSMC, которая выпускает для американской компании отдельные компоненты процессоров, начиная с поколений Meteor Lake и Arrow Lake. Семейство Nova Lake, которое должно прийти на смену Panther Lake, также будет частично производиться на заводах TSMC.

Конкуренты не дремлют

У TSMC дела с освоением передовых техпроцессов пока идут ощутимо лучше, чем у Intel. Крупнейший в мире контрактный производитель чипов в мире начал принимать заказы на выпуск продукции на базе 2-нанометрового техпроцесса в апреле 2025 г. Выход годной продукции в тестовых партиях находится на уровне 60%, что позволяет компании к массовому производству.

Samsung при освоении нормы 2 нм демонстрирует несколько более слабые показатели, которые тем не менее все равно лучше тех, что показывает Intel. Объем брака в первых тестовых партиях чипов южнокорейской компании не превышал 70%, а к настоящему моменту упал до 60%.

Ранее Intel объявила о том, что может приостановить разработку своего самого передового технологического процесса производства чипов по норме 14А либо же вовсе отказаться от нее. Условием продолжения работы над ним является появление крупного клиента со стороны, который будет заинтересован в выпуске собственной продукции на базе инфраструктуры Intel в соответствии с этим техпроцессом.