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Holthaus Michelle Холтхаус Мишель


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Intel: Мы палец о палец не ударим, если потенциальная маржа продукта меньше 50% 1
25.04.2025 Искусственный интеллект никому не нужен. Процессоры с ним не продаются – весь мир покупает старые чипы и счастлив. Опрос 1
21.04.2025 Intel выпустит «убийцу» новых чипов AMD Zen 5. Ради него придется поменять половину ПК 1
13.03.2025 В Intel назначили нового гендиректора. Тонущего американского чипмейкера возглавил «китайский шпион» 1
03.03.2025 Легендарный глава Intel: Компанию нельзя дробить, лучше распустить совет директоров 1
31.01.2025 Intel получила крупнейший убыток в истории 1
04.12.2024 Intel ищет нового гендиректора. Основной кандидат – «китайский шпион», уволенный из-за спора с прошлым главой 1
02.12.2024 Intel обезглавлена. Уволен гендиректор, обещавший поднять компанию с колен. Опрос 1
22.12.2022 Intel ликвидирует не выдерживающий конкуренции с AMD и Nvidia отдел разработки дискретных GPU 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Holthaus Michelle и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12318 8
AMD - Advanced Micro Devices 4319 4
Apple Inc 12283 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 943 2
Intel CCG - Intel Client Computing Group 31 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 132 2
Cadence Design Systems - cādence 64 2
Qualcomm Technologies 1854 1
X Corp - Twitter 2882 1
Nvidia Corp 3575 1
Intel Datacenter and Connected Systems Group - Intel DCM - Intel Data Center Manager 13 1
Glory 23 1
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor 36 1
Spencer Stuart International 6 1
Unsplash 1037 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 625 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 355 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1268 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1558 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21222 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8092 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15076 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3909 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4289 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11430 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14632 2
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 87 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13824 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9566 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68360 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1518 1
UFS - Universal Flash Storage - Универсальный флеш-накопитель - eUFS - Embedded Universal Flash Storage - Встраиваемый универсальный флэш-накопитель 271 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30629 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 497 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 557 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 275 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6537 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17400 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2672 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2602 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5326 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1494 1
CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры 168 1
Intel x86 - архитектура процессора 1913 5
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1364 2
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 148 2
Intel Celeron - Серия процессоров 967 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1306 1
Powercom Raptor - Серия ИБП 73 1
Intel Meteor Lake 32 1
AMD Ryzen AM4 - Серия микропроцессоров 18 1
Intel Pentium III 781 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 70 1
Intel Pentium II 171 1
Intel Core - Intel Raptor Lake 61 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 190 5
Zinsner David - Цинснер Дэвид 9 5
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 63 3
Otellini Paul - Отеллини Пол 168 2
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 9 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 57 1
Keller Jim - Келлер Джим 9 1
Rivera Sandra - Ривера Сандра 6 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 507 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 23 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 128 1
McVeigh Jeff - МакВей Джефф 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52613 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17493 2
США - Калифорния 4681 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1420 2
Земля - планета Солнечной системы 10475 1
Сингапур - Республика 1870 1
Индия - Bharat 5540 1
Китай - Тайвань 4049 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 1
США - Аризона 524 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2290 3
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1204 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49314 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1671 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5030 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30251 2
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 390 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1514 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24832 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6567 1
Физика - Physics - область естествознания 2696 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16740 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8239 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8001 1
Дача - дачники 906 1
Материаловедение - Materials Science 180 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5956 3
Tom’s Hardware 440 3
The Register - The Register Hardware 1606 1
Fortune 208 1
Neowin 152 1
Jon Peddie Research 42 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 621 1
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 22 1
USF - University of San Francisco - Университет Сан-Франциско 4 1
UK Government - NPL - National Physical Laboratory - Национальная физическая лаборатория Великобритании 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364057, в очереди разбора - 752800.
Создано именных указателей - 176222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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