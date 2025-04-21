Intel выпустит «убийцу» новых чипов AMD Zen 5. Ради него придется поменять половину ПК

Intel собирается выпустить новые процессор Nova Lake, которые будут конкурировать с чипами AMD на архитектуре Zen 5. Однако желающим купить один из них придется запастись деньгами – вместе с процессором обязательно потребуется приобрести еще и материнскую плату, старые не подойдут аппаратно.

Новому процессору – новый сокет

Новые процессоры Intel Nova Lake, которые могут стать 16 поколением чипов Core, с высокой долей вероятности не смогут работать на существующих материнских платах. Как пишет Neowin, называющий их «убийцами Zen 5» (Zen 5 killer) им, по всей видимости, потребуется новый сокет LGA1954.

Zen 5 – это новая архитектура AMD, пятое поколение представленной в 2017 г. оригинальной Zen. На ней выпускаются самые передовые процессоры Ryzen 9000, которые почти во всех тестах обходят нынешние топовые чипы Intel.

Премьера линейки Nova Lake ожидается в 2026 г., но пока неясно, сколько чипов войдут в ее состав. Известно лишь одно – новым процессорам, скорее всего, понадобится и новый сокет, то есть покупатели будут вынуждены потратить деньги не только на сам процессор, но также и на материнскую плату. Такой апгрейд, к слову, может потребовать замену и ряда других компонентов системы, например, оперативной памяти или системы охлаждения.

Для сравнения, все новые процессоры AMD выпускаются для сокета АМ5. Он существует с сентября 2022 г., и на AM6 AMD переходить пока не планирует.

Рука мастера

Как пишет Neowin, за Nova Lake стоит сам Джим Келлер (Jim Keller) – очень известный специалист в сфере разработки процессоров. Это бывший главный архитектор AMD – хоть и ушел из AMD в 2015 г. за два года до премьеры Zen, приложил руку к ее созданию, вложив в нее немало сил и опыта. С 2018 по 2020 гг. он также работал в Intel на посту вице-президента. В начале 2025 г. Келлер присоединился к бывшим сотрудникам Intel для совместной работы над новыми процессорами с перспективной архитектурой RISC-V.

По информации Neowin, Джим Келлер стоял у руля при проектировании этого предполагаемого убийцы Zen 5, известного под кодовым названием Royal Core. Портал пишет также, что Royal Core дебютирует в линейке процессоров Nova Lake «во всей красе» (in its full glory).

Не опаздывает, а задерживается

Хотя изначально планировалось, что Nova Lake дебютирует в 2025 г., в начале 2025 г. Intel спустила фанатов с небес на землю, сообщив, что этого не случится. Премьера Nova Lake перенесена на год, так что теперь его появление ожидается лишь в 2026 г, притом без указания более точной даты.

Во время премьеры отчета о доходах Intel за IV квартал 2024 г. Мишель Джонстон Хольтхаус (Michelle Johnston Holthaus), на тот момент занимавшая пост исполняющего обязанности генерального директора Intel, заявила: « Заглядывая вперед до конца года (2025 г. – прим. CNews), мы планируем усилить нашу клиентскую дорожную карту, выпустив Panther Lake, наш ведущий продукт на базе Intel 18A, во второй половине 2025 г. 2026 г. станет еще более захватывающим с точки зрения клиента, поскольку Panther Lake достигнет значительных объемов, и мы представляем наше следующее поколение клиентского семейства под кодовым названием Nova Lake. Оба обеспечат высокую производительность во всем стеке ПК со значительно лучшей стоимостью и маржой для нас, что усилит нашу конкурентоспособность и усилит наше ценностное предложение для наших партнеров и клиентов».

Слишком частая смена

Сокет LGA1954 понадобится, вероятнее всего, настольным процессорам Nova Lake, они же Nova Lake-S. Этот чип придет на смену нынешнему LGA1851 он же Socket V1.

LGA1851 появился совсем недавно лишь в октябре 2024 г., и предназначен он лишь для самых современных процессоров – настольных Ultra Series 2, среди которых – Core 285K, 265K и др.

Таким образом, к моменту выхода процессоров Nova Lake сокету LGA1851 будет лишь от полутора до двух лет. Предшествующий ему LGA1700 продержался намного дольше – почти три года, так как вышел в ноябре 2021 г.

Впрочем, у Intel нет четкого графика смены сокетов. Для примера, LGA1150 существовал с 2013 по 2015 гг., когда был заменен на LGA1151, а сменивший его LGA1200 вышел лишь в мае 2020 г. Спустя полтора года, в ноябре 2021 г., был представлен более новый LGA1700, ушедший на покой в октябре 2024 г. с релизом LGA1851.

Таким образом, за последние 10 лет Intel сменила четыре сокета. У AMD за тот же период было лишь два – AM4 образца 2016 г. и AM5 из 2022 г.