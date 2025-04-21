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AMD Ryzen AM4 Серия микропроцессоров



21.04.2025 Intel выпустит «убийцу» новых чипов AMD Zen 5. Ради него придется поменять половину ПК 1
10.10.2024 RDW Technology оригинально простилась с сокетом AM4 выпуском улучшенной материнской платы 1
04.06.2024 Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа 1
07.06.2023 OCS предлагает ИТ-каналу комплектующие для ПК GameMax 1
31.05.2022 Россияне наладили производство «ПК-полуфабрикатов» для госсектора с «высочайшим» уровнем локализации 1
24.05.2021 Новые процессоры Intel несовместимы со всеми существующими системами охлаждения и материнскими платами 1
18.08.2020 AMD выпустила чипсет A520 для сокета AM4 1
22.07.2020 AMD представила десктопные процессоры Ryzen 4000 1
21.04.2020 AMD представила пользовательские процессоры AMD Ryzen третьего поколения 1
20.11.2019 Новый сверхдешевый процессор AMD победил Intel по цене и производительности 1
11.07.2019 Patriot расширила линейку оперативной памяти DDR4 серии Viper 4 1
27.05.2019 Intel представил самый мощный процессор для ПК. Чем ответил AMD 1
26.04.2018 Adata XPG представила модуль памяти SPECTRIX D80 DDR4 RGB 1
23.04.2018 Adata представила модули памяти XPG Spectrix D41 DDR4 RGB 1
21.03.2018 Выбираем игровой компьютер: рекомендации ZOOM 1
12.07.2017 Adata представила DDR4 модули памяти XPG Spectrix D40 RGB 1
11.04.2017 AMD представила 6-ядерные и 4-ядерные процессоры Ryzen 5 для настольных систем 1
03.03.2017 Процессоры AMD Ryzen 7 для настольных ПК доступны для заказа 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

AMD Ryzen AM4 и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4282 15
Intel Corporation 12273 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2065 5
Lenovo Group 2304 3
Adata Technology 104 3
HP Inc. 5710 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 621 2
Gigabyte Technology 376 2
ASRock 52 2
Biostar - Biostar Microtech 32 2
Dell EMC 5044 2
Apple Inc 12229 2
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 89 2
Patriot Memory 73 1
Nvidia Corp 3542 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2568 1
Titanium 84 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 318 1
Пранкор 9 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 62 1
123 солюшнс 24 1
BOE Technology 35 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 461 1
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 176 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 13 1
ДОК 835 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 1
Наукоград - технопарк 140 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3008 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4905 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 63 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 297 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21067 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17296 11
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1506 10
DDR - Double data rate 2781 7
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2578 5
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2633 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8013 4
Моноблок - Monoblock PC 983 4
CPU overclocking - Central processing unit overclocking - разгон процессора, компьютера, оверклокинг 83 4
Desktop computer - Системный блок - системник 442 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1323 3
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 670 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3846 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14567 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1074 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30311 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9484 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5311 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1510 3
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1429 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16303 3
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1421 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6103 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3296 2
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 568 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4906 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12259 2
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10888 2
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Компьютеризация - Cooler - кулер 138 2
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