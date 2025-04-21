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AMD Ryzen AM4 Серия микропроцессоров
AMD Ryzen AM4 и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3008 2
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4905 1
|Anderson Jim - Андерсон Джим 11 2
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