RDW Technology оригинально простилась с сокетом AM4 выпуском улучшенной материнской платы

Новая материнская плата А520 на процессорах AMD разработана российским производителем вычислительной техники RDW Technology. Ее создание продолжает AMD-тенденцию, которую вендор четыре года назад впервые воплотил в России в релизе системной платы RDW-MB-B450M, выпущенной под брендом RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology.

Возвращение к платформе AM4 стало возможно благодаря поддержке самого производителя AMD своих старых решений новыми релизами, включая процессоры с повышенным кэшем L3. В RDW Technology также решили улучшить характеристики и производительность для тех пользователей, кто остался верен платформе AM4. Современное продуктовое решение нашло свою реализацию на чипсете А520.

Новая материнская плата RDW Computers поддерживает процессоры AMD Athlon; AMD Ryzen 3, 5, 7, 9 и стандарт памяти DDR4 с набором профилей AMD EXPO. Cетевой интерфейс до 2,5 Gb/s LAN.

RDW Technology Новая материнская плата А520 на процессорах AMD от компании RDW Technology

Новая сертифицированная системная плата А520 стала основой 30 конфигураций реестровых новинок RDW Computers. В их числе автоматизированные рабочие места (АРМ) серии «Урал», системные блоки серии «Печора» и моноблоки серии «Кама» с разнообразными опциями как по диагоналями, так и по разрешению. АРМ и системные блоки представлены в различных форм-факторах от компактных решений в корпусах SFF до достаточно производительных рабочих станций в корпусах Full Tower, выполненных в обновленном техническом дизайне.

«Новая материнская плата RDW А520 – технологичная альтернатива первой материнской платы от RDW Computers. Современная архитектура и поддержка новейших технологий создают на ее базе оптимальную функционирующую систему. Она может обеспечивать плавную работу и высокую производительность для любого уровня пользования. Бесспорно, это идеальный симбиоз улучшенных характеристик и бюджетной стоимости. Увы, это наше последнее решение на сокете AM4. В 2025 году мы выйдем с релизом новейшей системной платы на сокете AM5, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – Серийный выпуск материнских плат А520 начат, и мы готовы обеспечить потребности заказчиков до конца 2024 г.».