Получите все материалы CNews по ключевому слову
RDW Computers RDW MB серия материнских плат
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
RDW Computers и организации, системы, технологии, персоны:
|Верный - торговая сеть 310 1
|Увелка 11 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
|Коваленко Павел 58 7
|Акопов Сергей 21 2
|Орлов Станислав 49 1
|Кадомский Вячеслав 75 1
|Рустамов Рустам 511 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402026, в очереди разбора - 733213.
Создано именных указателей - 186120.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.