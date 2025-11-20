Разделы

20.11.2025 RDW Computers вывела на рынок ПК новой серии «Беринг» 1
25.09.2025 Анонсированы премиальные моноблоки «Ольхон» от компании RDW Computers 1
16.04.2025 Новая материнская плата RDW Computers на DDR5 2
03.02.2025 Новые серверы RDW Computers серии «Хибины» созданы для пиковых нагрузок 1
10.10.2024 RDW Technology оригинально простилась с сокетом AM4 выпуском улучшенной материнской платы 2
08.08.2024 Новые устройства RDW Computers на базе сертифицированной материнской платы А520 получили заключение Минпромторга 1
30.05.2024 Совместимость «Ред ОС» 7.3 и 8 с современными российскими устройствами от компании RDW Technology: автоматизированные рабочие места, ПК, сервера и материнские платы 3
11.04.2024 RDW Technology и НТЦ ИТ «Роса» объявили о стратегическом технологическом партнерстве 3
06.10.2023 Моноблоки RDW Computers включены в реестр Минпромторга 2
03.10.2023 Системные блоки и АРМ RDW Computers включены в реестр Минпромторга 2
16.08.2023 АРМ и системные блоки RDW Computers серий Extreme и Optimal включены в Единый реестр Минпромторга РФ 1
26.06.2023 АРМ RDW Computers внесены в единый реестр Минпромторга России 1
25.05.2023 Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПК RDW Computers 1
31.05.2022 Россияне наладили производство «ПК-полуфабрикатов» для госсектора с «высочайшим» уровнем локализации 2

RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 110 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2434 4
AMD - Advanced Micro Devices 4457 3
Intel Corporation 12522 2
Apple Inc 12598 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 155 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 339 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 383 1
BOE Technology 39 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 63 1
123 солюшнс 24 1
Пранкор 9 1
Ред Софт - Red Soft 977 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 783 1
Верный - торговая сеть 310 1
Увелка 11 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3395 7
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 433 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4849 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3446 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3235 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3346 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1575 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72704 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21776 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16661 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12292 5
Моноблок - Monoblock PC 1042 5
Desktop computer - Системный блок - системник 463 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22927 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56932 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25992 4
DDR - Double data rate 2901 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9821 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27091 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33820 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31828 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1816 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5785 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3291 3
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 298 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2446 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4150 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5397 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11166 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1544 2
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 446 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12316 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6302 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3514 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11369 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6653 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1149 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2010 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8150 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6555 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2457 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1558 1
Barebone - Баребон - компьютер, собранный на основе «каркасной» системы, предназначенной для самостоятельной сборки 29 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12878 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14344 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2408 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2018 10
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1285 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 548 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 2
AMD Ryzen AM4 - Серия микропроцессоров 22 2
RDW Computers - RDW All-in-One 4 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 2
RDW Computers - RDW Extreme 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 986 1
Linux OS 10842 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 964 1
Intel Core - Семейство процессоров 1234 1
ALMI AlterOS 102 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 529 1
Intel XMP - Intel Extreme Memory Profile 19 1
Intel Core i - Cерия процессоров 531 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 85 1
Intel Celeron - Серия процессоров 973 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 308 1
RDW Computers - RDW Personal - RDW Xpert - RDW Pro - RDW Optimal - серия ПК, рабочих станций 3 1
Коваленко Павел 58 7
Акопов Сергей 21 2
Орлов Станислав 49 1
Кадомский Вячеслав 75 1
Рустамов Рустам 511 1
Россия - РФ - Российская федерация 156115 14
Россия - СЗФО - Республика Коми - Печора 31 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3165 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18135 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1388 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54807 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10179 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5294 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1007 1
Английский язык 6863 1
Ergonomics - Эргономика 1683 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3679 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6901 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3176 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8354 2
