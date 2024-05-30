Совместимость «Ред ОС» 7.3 и 8 с современными российскими устройствами от компании RDW Technology: автоматизированные рабочие места, ПК, сервера и материнские платы

Российский производитель RDW Technology и российский разработчик «Ред Софт» завершили серию тестовых развертываний операционной системы «Ред ОС» на сертифицированном компьютерном оборудовании бренда RDW Computers. Теперь любая государственная организация и любая коммерческая компания смогут решить проблему технологической независимости на всех уровнях инфраструктуры: от рабочих станций до серверного оборудования. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology.

Результаты тестов подтвердили аппаратную совместимость, корректность работы и продемонстрировали неоспоримые пользовательские удобства в работе с операционными системами «Ред ОС» версии 7.3 и «Ред ОС» версии 8 на автоматизированных рабочих местах, персональных компьютерах, мини ПК и серверах бренда RDW Computers. Кроме перечисленных устройств сертификаты совместимости получила линейка материнских плат RDW Computers: RDW-MB-B450Mv.1v, RDW B560IPC, RDW-MB-B760 и серверная материнская плата RDW MBS-C621P.

«Мы, как производитель компьютерной техники, заинтересованы в программной совместимости нашей продукции как можно с большим количеством приложений и операционных систем, созданных именно доверенными российскими разработчиками, – сказал Сергей Акопов, вице-президент RDW Technology. – Совместная работа с «Ред Софт» демонстрирует технологический потенциал наших устройств и позволяет нашим партнерам совершенствовать собственные продукты».

«Компания «Ред Софт» успешно сотрудничает с RDW Technology уже длительное время. Это надежный и ответственный поставщик отечественных персональных компьютеров и серверов, умеющий ставить перед собой амбициозные задачи и добиваться их реализации. Благодарим за плодотворное сотрудничество», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

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Под торговой маркой RDW Computers на территории России компания RDW Technology выпускает сертифицированную российскую компьютерную технику, которая входит в Единый реестр РЭП Минпромторга России и отвечает требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры. По версии ежегодного атласа «Импортозамещение-2024» CNews Analytics, бренд RDW Computers, в числе известных российских производителей импортозамещающих решений, представлен в четырех номинациях раздела «Аппаратное обеспечение»: вычислительная техника, компьютерное оборудование, ЭКБ и периферия.

«Ред Софт» — российский разработчик программного обеспечения. Портфель компании включает экосистему решений для организации и управления ИТ-инфраструктурой, а также прикладные продукты, которые обеспечивают основу автоматизации государственных информационных систем. Продукты «Ред Софт» входят в Реестр российского ПО Минцифры России и сертифицированы ФСТЭК России. Компания «Ред Софт» входит в число лицензиатов ФСТЭК России, ФСБ России, а также является членом организаций АРПП «Отечественный софт», «Руссофт» и резидентом инновационного центра «Сколково».