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Акопов Сергей



17.01.2025 Анатолий Гарбузов: Столичные производители электроники предлагают высокотехнологичные решения и расширяют ассортимент 1
24.10.2024 Сборочный конвейер RDW Technology выведен на проектную мощность 1
18.10.2024 Более трети производителей вычислительной техники в России снизили сроки поставок 1
24.07.2024 Московская федерация футбола перейдет на национальную технологическую экосистему с помощью RDW Technology 1
26.06.2024 Столичные производители электротехники наращивают объемы выпуска 1
31.05.2024 МТС предложит корпоративным клиентам Кировской области российскую компьютерную технику по подписке 1
31.05.2024 МТС предложит корпоративным клиентам Прикамья российскую компьютерную технику по подписке 1
30.05.2024 Совместимость «Ред ОС» 7.3 и 8 с современными российскими устройствами от компании RDW Technology: автоматизированные рабочие места, ПК, сервера и материнские платы 1
29.05.2024 Новосибирскому бизнесу предлагают отечественные компьютеры по подписке 1
24.05.2024 МТС предложит b2b-клиентам российскую компьютерную технику по подписке 2
24.05.2024 RDW Technology и «Ред Софт» стали стратегическими партнерами на 1
22.05.2024 RDW Technology и «Роса»: развивая отечественные технологии 1
11.04.2024 RDW Technology и НТЦ ИТ «Роса» объявили о стратегическом технологическом партнерстве 1
07.02.2024 Комплектующие серверов RDW Computers получили новые реестровые записи 1
19.12.2023 Сверхбыстрые и производительные серверы «Алтай» усилили модельный ряд торговой марки RDW Computers в реестре Минпромторга России 1
29.11.2023 Железное усиление: Axoft стал дистрибьютором российского оборудования RDW Computers 1
25.11.2022 X-Com расширяет ассортимент серверов и компьютерного оборудования 1
03.12.2012 В России поставлен мировой рекорд дальности передачи данных по оптоволокну 1
05.07.2007 Совет директоров «Ростелекома» избрал правление компании 1
28.06.2005 В "Ростелекоме" избрано правление 1
16.05.2003 "Ростелеком" укрупнил совет директоров 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Акопов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 79 16
Ростелеком 9699 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 4
Ростелеком - Связьинвест 1707 3
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Т8 НТЦ 82 1
X-Com - Икс ком 137 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 213 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
GS Group - Технополис GS Гусев 71 1
Intel Corporation 12197 1
Базальт СПО - BaseALT 654 1
Orion soft - Орион софт - 103 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Спецкабель НПП - Московский кабельный завод 8 1
КС-Инжиниринг 1 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Верный - торговая сеть 291 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 2
Московская федерация футбола 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 6
Моноблок - Monoblock PC 930 6
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 5
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 441 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 4
Desktop computer - Системный блок - системник 435 4
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 361 4
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 655 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 3
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TaaS - Telecom-as-a-Service 10 3
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Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 3
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 2
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3769 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 1
Barebone - Баребон - компьютер, собранный на основе «каркасной» системы, предназначенной для самостоятельной сборки 29 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1077 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 11
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 2
RDW MB - серия материнских плат 10 2
RDW Computers All-in-One 4 1
RDW Optimal 3 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 118 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 71 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 104 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 177 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 79 1
RDW - серия мониторов 2 1
НТЦ ИТ Роса - Барий - Linux 36 1
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 39 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 1
RDW Алтай - серия серверов 3 1
Гуревич Дмитрий 15 2
Рысакова Галина 11 2
Миронов Владимир 10 2
Гайдук Андрей 6 2
Терехов Владимир 5 2
Сигалов Дмитрий 4 2
Калугин Игорь 3 2
Рустамов Рустам 412 2
Кадомский Вячеслав 45 2
Алдошин Олег 27 2
Трещиков Владимир 15 1
Левочка Родион 13 1
Ерохин Дмитрий 20 1
Клименко Антон 11 1
Авдиянц Станислав 10 1
Герасимов Евгений 14 1
Баклыков Андрей 8 1
Билибин Юрий 7 1
Фролов Роман 8 1
Изотов Вадим 13 1
Дегтярев Валерий 16 1
Беляев Константин 14 1
Луцкий Александр 6 1
Шляпников Андрей 5 1
Терентьева Наталья 1 1
Хасьянова Гульнара 141 1
Михалев Александр 26 1
Заболотный Игорь 44 1
Петров Дмитрий 60 1
Ким Олег 12 1
Слипенчук Михаил 4 1
Кайгородова Оксана 53 1
Быков Алексей 35 1
Старцев Александр 1 1
Легостаева Светлана 82 1
Ананченко Максим 3 1
Шаповалов Михаил 3 1
Гарбузов Анатолий 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 18
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 443 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 8
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Спорт - Футбол 646 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 417 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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