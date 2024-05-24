RDW Technology и «Ред Софт» стали стратегическими партнерами на

Российский разработчик вычислительной техники RDW Technology и отечественный разработчик программного обеспечения «Ред Софт» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Свои подписи под документом поставили Сергей Акопов, вице-президент RDW Technology и Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Это соглашение закрепляет намерение «Ред Софт» и RDW Technology обмениваться опытом, знаниями и практиками для улучшения и развития совместных ИТ-разработок. В рамках соглашения компании будут тестировать свои продукты на технологическую совместимость и представлять интересы друг друга на этапе реализации совместных проектов.

«В числе технологических приоритетов RDW Technology – выпуск сертифицированных устройств, их работа с доверенным программным обеспечением. Все материнские платы нашего бренда RDW Computers уже имеют сертификаты совместимости с операционными системам «Ред ОС», – отметил Сергей Акопов, вице-президент RDW Technology. – Сегодня мы подписали документ, который узаконил наше давнее профессиональное сотрудничество и перевел его в плоскость стратегического партнерства. Мы и «Ред Софт» – сильные союзники в единоборстве за технологическую независимость страны».

«Развитие экосистемы продуктов является главным приоритетом «Ред Софт» с момента основания. Мы открыты к сотрудничеству и совместно с партнерами предлагаем рынку востребованные в нынешних условиях решения. Именно над такими программно-аппаратными комплексами мы работаем с коллегами из RDW. Наши цели и видение совпадают, поэтому уверены, что плоды нашего стратегического сотрудничества повысят конкурентоспособность не только собственных продуктов, но и российской ИТ-отрасли в целом», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

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Под торговой маркой RDW Computers на территории России компания RDW Technology выпускает сертифицированную российскую компьютерную технику, которая входит в Единый реестр РЭП Минпромторга России и отвечает требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры. По версии ежегодного атласа «Импортозамещение-2024»

CNews Analytics, бренд RDW Computers, в числе известных российских производителей импортозамещающих решений, представлен в четырех номинациях раздела «Аппаратное обеспечение»: вычислительная техника, компьютерное оборудование, ЭКБ и периферия.

«Ред Софт» — российский разработчик программного обеспечения. Портфель компании включает экосистему решений для организации и управления ИТ-инфраструктурой, а также прикладные продукты, которые обеспечивают основу автоматизации государственных информационных систем. Экспертиза компании основана на более чем 15-летнем опыте разработки решений для крупных заказчиков из государственного и коммерческого

секторов. Заказчики компании «Ред Софт» — это госкорпорации, органы государственной власти, представители бизнеса из всех отраслей экономики: от тяжелой промышленности, металлургии, нефтегазовой отрасли до телекома, ритейла, медицины, образования и предпринимательства. Продукты «Ред Софт» входят в Реестр российского ПО Минцифры России и сертифицированы ФСТЭК России. Компания «Ред Софт» входит в число лицензиатов ФСТЭК России, ФСБ России, а также является членом организаций АРПП «Отечественный софт», «Руссофт» и резидентом инновационного центра «Сколково».