Столичные производители электротехники наращивают объемы выпуска

Электронная промышленность столицы демонстрирует устойчивый рост и входит сегодня в число самых активно развивающихся отраслей – за последние пять лет объем производства электротехники в Москве вырос в 7,1 раза. Укреплять позиции на рынке предприятиям помогает широкий набор эффективных инструментов поддержки от города. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Электротехническую промышленность столицы сегодня представляют 130 компаний, на которых трудоустроено более 17 тыс. человек. Они выпускают коммуникационное оборудование, компьютеры, вычислительные машины, навигационные, радиолокационные приборы и многое другое. При активной поддержке города предприятия развиваются и не первый год демонстрируют устойчивый рост – по итогам 2023 г. производство электрооборудования в Москве выросло более чем в два раза, а за последние пять лет – в 7,1 раза», – сказал Владислав Овчинский.

Например, в 2023 г. столичный производитель вычислительной техники «РДВ Технолоджи» почти вдвое нарастил выпуск изделий. Компания изготовила свыше 113 тыс. единиц продукции, что на 86% превышает показатели 2022 г. В частности, предприятие выпустило около 78 тыс. мониторов, более 18 тыс. моноблоков и свыше 10 тыс. системных блоков. Рост производства сохраняется и в 2024 г. Так, по итогам I квартала 2024 г. этот показатель вырос почти на 30%.

«Мы предлагаем импортозамещающие решения для различных отраслей отечественной экономики. Сегодня продукция компании имеет порядка 500 записей в Едином реестре Минпромторга. Мы расширяем собственное производство, улучшаем качество, выстраиваем сервис, работаем над новыми моделями устройств, создаем различные конфигурации реестровых продуктов для госзаказчиков и работаем над промышленным дизайном устройств. Также мы сотрудничаем с доверенными российскими разработчиками операционных систем, предлагаем готовые решения – программно-аппаратные комплексы, локализованные в России. И все это для того, чтобы микроэлектронная отрасль обрела второе дыхание, а страна – технологическую независимость», – отметил вице-президент компании Сергей Акопов.

В свою очередь, московский производитель устройств безналичной оплаты и считывателей карт «Терминальные технологии» в 2023 г. более чем на 60% нарастил выпуск устройств, изготовив порядка 76,5 тыс. приборов. Компания разрабатывает и производит валидаторы для городского транспорта и встраиваемые в вендинговые аппараты с едой и напитками POS-терминалы. Устройства производителя внесены в реестр Минпромторга России.

«Более 20 лет мы создаем уникальные технологии и разрабатываем новые платежные продукты. По итогам 2023 г. мы увеличили выручку на 75%, а экспорт в дружественные страны – в два раза, что подтверждает высокую конкурентоспособность и международное признание наших валидаторов и POS-терминалов», – сказал генеральный директор группы компаний Игорь Сухоставский.

Кроме того, в прошлом году московский завод «Спецкабель» изготовил свыше 15 тыс. соединителей, переходов и кабельных сборок, используемых при производстве самолетов, космических аппаратов, беспилотных летательных средств и другой техники. Это на 63% превышает показатели 2022 г.

Системная поддержка Москвы позволяет заводу развиваться, осваивать выпуск инновационной продукции и укреплять технологический суверенитет страны. Так, в начале 2024 г. предприятие наладило серийный выпуск металлической плетенки для экранирования электрических кабелей – специального элемента, который применяется для защиты изделий от механических повреждений и электромагнитных помех. Компоненты устойчивы к агрессивным средам и могут работать в температурном диапазоне от -70 до +155 градусов по Цельсию. Период их эксплуатации составляет не менее 35 лет.