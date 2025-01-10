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Спецкабель НПП Московский кабельный завод


Завод работает с 1997 года и сегодня входит в число крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в РФ. На предприятии разрабатывают и производят специальные кабели, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии различного назначения. За время работы завода было выпущено свыше 850 тысяч километров специализированных проводов. В марте 2022 года предприятие включили в перечень системообразующих организаций России, там работает более 500 человек. Каждый год завод производит свыше двух тысяч видов изделий.


10.01.2025 Свыше 80 тыс. километров кабеля произвели столичные промышленники при поддержке города 1
02.08.2024 От умных паспортов до роботизированных постаматов: московские предприятия создают передовую продукцию 2
26.06.2024 Столичные производители электротехники наращивают объемы выпуска 2
18.03.2024 Московский производитель увеличил выпуск кабельной продукции для воздушных судов и космических аппаратов на 63% 2
30.01.2024 Московский завод выпустил линейку кабелей для работы в экстремальных условиях 1
20.10.2023 Владислав Овчинский: столичные инженеры создали универсальный кабель для высокоскоростной передачи данных 1
24.06.2016 «Газпром» закупает компьютерный «зоопарк» почти на полмиллиарда 2
16.10.2007 20 ноября откроются выставки «Автоматизация» и «РАДЭЛ» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Спецкабель НПП и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10254 1
Huawei 3933 1
Lenovo Group 2292 1
LG Electronics 3614 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
HP Inc. 5685 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
TP-Link - ТП-Линк 205 1
ZyXEL Communications 291 1
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Сумма Технологий 23 1
ЭлеСи - eelesy 13 1
ТехноКом ГК 12 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 14 1
Balluff - Баллуфф 4 1
Диал Электролюкс 1 1
Klinkmann - Клинкманн 11 1
ЭЛТЕХ - Экспертные лабораторные технологии - МедипалТех 15 1
УниверсалПрибор НПП 1 1
YE International - ЮЕ ТЕХ - ЮЕ-Интернешнл 1 1
Wika Alexander Wiegand SE & Co.KG - Вика Мера 3 1
OFT Group - ОФТ Групп - ОФТ Компьютерс 8 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 79 1
Радэл СКБ ФГУП 4 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 57 1
Транстелематика Сервисный центр - Терминальные Технологии - Мультипас 12 1
Engy - Энжи 3 1
Газпром ПАО 1342 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 5
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
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