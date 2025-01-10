Спецкабель НПП Московский кабельный завод
Завод работает с 1997 года и сегодня входит в число крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в РФ. На предприятии разрабатывают и производят специальные кабели, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии различного назначения. За время работы завода было выпущено свыше 850 тысяч километров специализированных проводов. В марте 2022 года предприятие включили в перечень системообразующих организаций России, там работает более 500 человек. Каждый год завод производит свыше двух тысяч видов изделий.
Спецкабель НПП и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ПАО 1342 1
|Овчинский Владислав 228 4
|Лобанов Сергей 8 2
|Гарбузов Анатолий 46 2
|Гусев Андрей 16 1
|Сухоставский Игорь 4 1
|Акопов Сергей 21 1
|Синюхин Олег 3 1
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