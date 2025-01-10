Завод работает с 1997 года и сегодня входит в число крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в РФ. На предприятии разрабатывают и производят специальные кабели, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии различного назначения. За время работы завода было выпущено свыше 850 тысяч километров специализированных проводов. В марте 2022 года предприятие включили в перечень системообразующих организаций России, там работает более 500 человек. Каждый год завод производит свыше двух тысяч видов изделий.