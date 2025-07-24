Московские предприятия в 1,5 раза увеличили выпуск электрической аппаратуры

Столичные промышленные предприятия с января по май 2025 г. в 1,5 раза увеличили выпуск комплектов электрической аппаратуры коммутации и защиты в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе создан комплекс инструментов поддержки, благодаря которому московские компании успешно наращивают производственные мощности и внедряют инновационные разработки. За первые пять месяцев 2025 г. в сравнении с прошлогодним показателем столичные предприятия увеличили выпуск комплектов электрической аппаратуры коммутации и защиты на 52,6%, а объем производства превысил 5,7 млрд руб», – сказал Максим Ликсутов.

Московские заводы выпускают инновационные изделия для энергетического комплекса, индустриального сектора, транспортной, телекоммуникационной, строительной, космической и других отраслей. Их продукция полностью отвечает актуальным запросам рынка.

«В отрасли трудится около трех тысяч специалистов, чей профессионализм позволяет столице увеличивать объемы выпуска электротехнических изделий. Востребованность московской продукции на рынке подтверждают цифры: в январе – мае 2025 г. заводы поставили заказчикам электрооборудования на сумму более 73 млрд руб.», – сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Предприятия выпускают широкую линейку продукции: электродвигатели, трансформаторы, распределительные устройства, а также различные виды кабелей: для систем промышленной автоматизации, локальных компьютерных сетей, цифровой телефонии, оптические кабельные сборки и др.

Так, московский завод «Спецкабель» представил инновационный комбинированный кабель для аэродромов, который объединяет все навигационные и информационные каналы взлетно-посадочной полосы и прочих обслуживающих систем – единая магистраль заменяет десятки отдельных линий.

Ключевая особенность кабеля, обеспечивающая его долговечность и надежность в суровых условиях, – это особая, продольная, герметизация из специальных твердых герметиков и материалов сухого водоблокирования, которая защищает как сердечник кабеля, так и входящие в него элементы.

«Кабель подходит как для модернизации существующих аэродромов, так и для строительства новых объектов, что делает его универсальным решением для нужд сектора воздушного сообщения. В его конструкцию входят готовые кабели для всех видов аппаратуры: кабели связи для различных систем телеметрии и цифровых систем связи, радиочастотные коаксиальные кабели для радиолокации и многоволоконный оптический кабель для высокоскоростной передачи данных», – отметил вице-президент завода Сергей Лобанов.

Благодаря отечественным материалам и продуманной технологии изготовления кабель запущен в серийное производство. Решение сокращает затраты на прокладку аэродромной сети и повышает ее надежность, что особенно важно для работы в сложных условиях аэродромных комплексов.

Другой столичный производитель «Москабель», развивает новые направления и внедряет инновационные решения – сегодня в портфеле компании более 80 запатентованных изделий. В 2024 г. объем продаж завода составил 51 млрд руб., а инвестиции в развитие инфраструктуры, закупку оборудования и инновации превысили 1,2 млрд руб. В ассортименте завода – более 70 тыс. наименований продукции, включая оптические, силовые и контрольные кабели. В 2022 г. заводу был присвоен статус промышленного комплекса, что дает ему право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы. Сэкономленные средства направляются на модернизацию завода, включая открытие нового цеха, который уже позволил увеличить производство кабельной продукции на 10 тыс. километров кабеля в год.