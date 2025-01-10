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Лобанов Сергей



10.01.2025 Свыше 80 тыс. километров кабеля произвели столичные промышленники при поддержке города 1
01.08.2024 Ozon Travel дозвонится до путешественников с «Этикеткой» от билайна 1
18.03.2024 Московский производитель увеличил выпуск кабельной продукции для воздушных судов и космических аппаратов на 63% 1
30.01.2024 Московский завод выпустил линейку кабелей для работы в экстремальных условиях 1
19.04.2012 Россия: абоненты смогут записывать ТВ-программы по SMS 1
15.03.2011 «Спарк» запускает в Ростове-на-Дону, Таганроге и Рязани новый промо-тариф «4х4» 1
03.02.2011 «Спарк» начинает бесплатное тестирование услуги доступа в интернет в Брянске 1
29.11.2010 «Спарк» начал продажу антивирусного ПО и игр на платформе «Рентсофт» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Лобанов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Электро-Ком - ЭлектроКом 31 3
Спецкабель НПП - Московский кабельный завод 8 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
ESET - ESET Software 1133 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Рикор Холдинг - Rikor 121 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 239 1
Rentsoft - Рентсофт 39 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 1
Alawar - Алавар 57 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 63 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Рикор ТВ - Актив ТВ 15 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5576 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 961 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 443 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 799 1
Мобильная связь - Короткий номер 394 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Аналоговые технологии 2769 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 3
Kaspersky Internet Security 457 1
Яндекс Agnitum Outpost Security Suite - Outpost Network Security Business 27 1
Яндекс Agnitum Outpost Antivirus - Outpost AV Service 25 1
Panda Antivirus 54 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
Рикор Холдинг - Rikor HD IVR - спутниковый ресивер 3 1
Овчинский Владислав 228 2
Рычка Денис 17 1
Макаров Иван 31 1
Голованов Денис 3 1
Гарбузов Анатолий 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 268 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 164 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Аренда 2416 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 399 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
National Geographic 95 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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