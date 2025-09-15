Разделы

Правительство Москвы ДНПиП МФППиП Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства

Правительство Москвы - ДНПиП - МФППиП - Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) образован в 2017 году и является подведомственной организацией Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. МФППиП предоставляет целевые займы предприятиям на срок до 5 лет с процентной ставкой от 2% до 5% годовых.

По программам МФППиП займы предоставляются на:

  • Приобретение нового оборудования
  • Опытно-конструкторские работы и опытно-технологические работы
  • Рефинансирование инвестиционных кредитов
  • Приобретение услуг промышленного инжиниринга
  • Пополнение оборотных средств
  • Расходы, связанные с экспортной деятельностью
  • Благоустройство и др. нужды предприятий.

15.09.2025 Столичный разработчик микрочипов выводит на рынок новые платежные карты 2
06.06.2025 Максим Ликсутов: Промышленный комплекс для производства рентгеновской техники на юго-западе Москвы готов на 30% 1
27.05.2025 Столичные производители при поддержке города привлекли более 330 млн руб. на модернизацию оборудования 6
04.03.2025 Анатолий Гарбузов: От чипов до вакцин – столичные промышленники наращивают производство продукции для домашних питомцев 1
03.03.2025 Столичные промышленники увеличили производство электротехнических устройств 1
10.01.2025 Свыше 80 тыс. километров кабеля произвели столичные промышленники при поддержке города 1
12.12.2024 МТС оцифровала Золотое руно Сибири 1
16.10.2024 Максим Ликсутов: в столице почти вдвое выросло производство высокотехнологичной продукции 1
27.02.2024 Владимир Ефимов: выпуск компьютерной техники и электроники в Москве увеличился более чем на четверть 1
01.07.2022 Объем господдержки компаний из ОЭЗ «Технополис "Москва"» превысил 4,5 млрд рублей 1
16.03.2020 Московские власти компенсируют бизнесу расходы на участие в конференции CNews 1
16.07.2019 Столичные предприятия смогут получить льготные займы на приобретение отечественного оборудования 1
18.04.2001 TARIO.net обеспечит международной и междугородней связью участников форума "Инвестиции в России" 1
04.06.1999 Руководство BreezeCOM посетило Москву с рабочим визитом 1

