Правительство Москвы - ДНПиП - МФППиП - Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) образован в 2017 году и является подведомственной организацией Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. МФППиП предоставляет целевые займы предприятиям на срок до 5 лет с процентной ставкой от 2% до 5% годовых.
По программам МФППиП займы предоставляются на:
- Приобретение нового оборудования
- Опытно-конструкторские работы и опытно-технологические работы
- Рефинансирование инвестиционных кредитов
- Приобретение услуг промышленного инжиниринга
- Пополнение оборотных средств
- Расходы, связанные с экспортной деятельностью
- Благоустройство и др. нужды предприятий.
