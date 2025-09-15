Правительство Москвы - ДНПиП - МФППиП - Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) образован в 2017 году и является подведомственной организацией Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. МФППиП предоставляет целевые займы предприятиям на срок до 5 лет с процентной ставкой от 2% до 5% годовых.

По программам МФППиП займы предоставляются на: