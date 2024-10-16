Максим Ликсутов: в столице почти вдвое выросло производство высокотехнологичной продукции

Сегодня в Москве около 370 предприятий занимаются производством компьютеров, оптики и электроники. Благодаря активной поддержке города они разрабатывают и выводят на рынок инновационные изделия, а также увеличивают ассортимент и объемы выпуска. Только по итогам восьми месяцев 2024 г. компании почти в два раза нарастили производство высокотехнологичной продукции, в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«С января по август 2024 г. в столице на 96 процентов выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Отгрузка заказчикам увеличилась почти на 40% и превысила 386 млрд руб. Результат столь динамичного роста – активная поддержка, которую город оказывает промышленникам по поручению Сергея Собянина. Сегодня компаниям доступно свыше 20 системных инструментов, в частности, они могут локализовать производство на территории особой экономической зоны «Технополис Москва, а также получить статус резидента ОЭЗ, привлечь льготный инвесткредит или за один рубль арендовать землю для реализации масштабного инвестиционного проекта», – сказал Максим Ликсутов.

Например, в 2023 г. благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) столичный производитель оптического оборудования со статусом резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – компания «Неорос», привлек почти три миллиарда рублей по программе льготного инвесткредитования. Средства направлены на приобретение нового оборудования для производства высокоскоростных оптических трансиверов и создание тестировочного стенда. Срок оказания финансовой поддержки составляет три года.

«За первые восемь месяцев 2024 г. в Москве увеличилось производство печатных плат, электронных вычислительных машин, счетчиков производства или потребления электроэнергии, полупроводниковых приборов и многого другого. Выпущенная столичными заводами продукция соответствует высоким стандартам качества и востребована на внутреннем и международном рынках. Так, за указанный период промышленники поставили заказчикам компьютеров и периферийного оборудования более чем на 121 млрд руб., контрольно-измерительных и навигационных приборов — на 117 млрд руб., объем отгрузки коммуникационного оборудования составил почти 68 млрд руб.», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Также производители могут воспользоваться поддержкой Центра «Моспром», который предоставляет широкий спектр услуг для экспортно ориентированных предприятий. Центр предлагает информационную и методическую поддержку, включая верификацию контрагентов и участие в бизнес-миссиях и международных выставках. Так, с его помощью с 2022 г. столичные производители нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.