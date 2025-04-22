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Неорос Neoros
Неорос и организации, системы, технологии, персоны:
|Международная академия связи - МАС 41 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
|ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2776 1
|Microsoft Windows 2000 8661 1
|Дегтев Геннадий 262 7
|Овчинский Владислав 228 4
|Прохоров Александр 102 2
|Собянин Сергей 398 2
|Гарбузов Анатолий 64 2
|Ликсутов Максим 126 2
|Алиханов Магомед 2 2
|Ефимов Владимир 144 1
|Назаретян Артур 1 1
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