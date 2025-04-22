Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171696
ИКТ 13372
Организации 10485
Ведомства 1452
Ассоциации 987
Технологии 3408
Системы 25312
Персоны 73628
География 2783
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 687
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2596
Мероприятия 848

Неорос Neoros


22.04.2025 Связь-2025 1
16.10.2024 Максим Ликсутов: в столице почти вдвое выросло производство высокотехнологичной продукции 1
13.08.2024 ОЭЗ «Технополис Москва» построила для резидентов свыше 5,5 тысячи квадратных метров «чистых комнат» 1
27.07.2023 Производитель первых в России высокоскоростных трансиверов из ОЭЗ «Технополис Москва» нарастил выручку в семь раз 1
11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 1
31.01.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начинает выпуск высокоскоростного трансивера 1
01.07.2022 Высокотехнологичная прачечная из ОЭЗ «Технополис "Москва"» увеличила мощности вдвое 1
12.04.2022 В ОЭЗ Москвы создадут центр компетенций в сфере импортозамещения 1
31.01.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» втрое увеличили производство устройств быстрой передачи информации 1
25.09.2020 Новый резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» вложит в производство оптического оборудования около 260 млн рублей 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Неорос и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1480 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 439 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 88 2
Приводная техника НТЦ ГК 15 1
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 14 1
Профотек 17 1
Микроволновая Электроника 3 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 135 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
СКТБ ПР - Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники 7 1
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 12 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 33 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 46 1
НАГ - NAG 17 1
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 1
Ангстрем-Телеком 9 1
Softline - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 35 1
EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 11 1
Сим Телеком - Sim Telecom 5 1
Фибо-Телеком 6 1
Супертел 16 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 45 1
Элтекс Коммуникации 19 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 52 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 3
Chirana+ - Хирана+ 7 2
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 21 1
Композит 94 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус 4 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 318 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 92 1
Фотоэксперт 2 1
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 1
Рада-Фарма 3 1
ЛентаМет 1 1
Элинс НТЦ 8 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 476 8
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 373 8
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 240 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2934 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2542 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 585 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2780 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3377 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 414 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 188 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 12 1
Международная академия связи - МАС 41 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10853 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11192 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20862 4
Трансивер - Transceiver 134 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4223 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11747 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2795 2
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 226 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13429 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4067 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3367 1
Аксессуары 3932 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 502 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30107 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1143 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16253 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14509 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2209 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14113 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7009 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5837 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4139 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28075 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3058 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1459 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1714 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24438 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2987 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1793 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3219 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1782 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10194 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 453 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16155 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1226 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9424 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2776 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Дегтев Геннадий 262 7
Овчинский Владислав 228 4
Прохоров Александр 102 2
Собянин Сергей 398 2
Гарбузов Анатолий 64 2
Ликсутов Максим 126 2
Алиханов Магомед 2 2
Ефимов Владимир 144 1
Назаретян Артур 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 10
Россия - РФ - Российская федерация 146527 7
Москва - Печатники 129 3
Земля - планета Солнечной системы 10426 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1485 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 328 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 532 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 719 1
Европа Восточная 3105 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17243 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 60 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 764 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1125 1
Ближний Восток 2962 1
Африка - Африканский регион 3500 1
Америка Латинская 1823 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 913 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18861 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16508 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7705 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8725 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1342 2
Физика - Physics - область естествознания 2666 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29565 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9974 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6025 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7113 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1681 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5150 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1100 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2405 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1523 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 466 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4414 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2436 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4077 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1112 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11276 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 121 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 254 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 383 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 152 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще