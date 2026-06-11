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«МегаФон» увеличил устойчивость инфраструктуры с помощью нового решения для магистральной сети

«МегаФон» повысил эффективность использования инфраструктуры, впервые запустив магистральную линию на базе компактных 400G-трансиверов. Новое решение увеличивает пропускную способность каналов в четыре раза, при этом затраты на строительство таких линий сокращаются в 6 раз.

Классическая схема построения магистральных каналов мобильной сети предполагает использование маршрутизаторов, определяющих, куда именно должны быть направлены потоки данных, и дорогостоящих DWDM-транспондеров, которые передают информацию по оптоволоконному кабелю. Инженеры оператора оптимизировали процесс организации магистральных каналов с помощью компактных трансиверов производства отечественной компании «Неорос». Они выполняют функции транспондеров, но устанавливаются непосредственно в маршрутизатор, благодаря чему стоимость создания новых каналов сократилась в шесть раз.

Новое техническое решение особенно эффективно на участках магистральных линий с высокой концентрацией трафика, поэтому пилотный канал соединил дата-центры «МегаФона» в Москве. Между ними проходят огромные массивы информации, включая пользовательский и технологический трафик и данные облачных решений для бизнес-клиентов. Трансиверы позволили увеличить пропускную способность магистрального канала в четыре раза, благодаря чему сократилась задержка, увеличилась скорость передачи данных для абонентов снизился риск перегрузок.

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«Мы последовательно улучшаем архитектуру магистральной сети, чтобы она соответствовала актуальным требованиям. Использование нового решения позволяет нам быстрее и эффективнее строить высокоскоростные каналы между ключевыми площадками, формируя технологическую основу для дальнейшего развития инфраструктуры. Следующим этапом станет масштабирование проекта на другие ЦОДы по всей стране», — сказал технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Сеть «МегаФона» насчитывает более 115 центров обработки. За последние два года новые ЦОДы с возможностью дальнейшего расширения были построены в Хабаровске, Твери, Екатеринбурге и Санкт‑Петербурге.

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