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СКТБ ПР Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники
СКТБ ПР и организации, системы, технологии, персоны:
|Дегтев Геннадий 262 5
|Овчинский Владислав 228 3
|Лаверычев Илья 2 2
|Ефимов Владимир 144 1
|МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 252 2
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 605 1
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