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СКТБ ПР Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники

СКТБ ПР - Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники

07.03.2025 Анатолий Гарбузов: От автоматизированных систем для сельского хозяйства до робосаперов – какую технику будущего производят в Москве 1
28.06.2024 Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» создают технологические кооперации, способствующие импортозамещению 1
12.04.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработана мобильная роботизированная установка для тушения пожаров 1
17.03.2023 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали робота-амфибию 1
12.04.2022 В ОЭЗ Москвы создадут центр компетенций в сфере импортозамещения 1
12.01.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» создали робота для разбора угольно-графитовых реакторов 1
23.08.2005 Роботы Бауманки на службе ОМОНа, МЧС и ФСБ 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

СКТБ ПР и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1475 2
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 438 2
Приводная техника НТЦ ГК 15 1
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 14 1
Профотек 17 1
Неорос - Neoros 9 1
МГТУ ПР - Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники 1 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 21 2
Chirana+ - Хирана+ 7 2
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 92 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
Руслет 1 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус 4 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 15 1
Фотоэксперт 2 1
Композит 94 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 57 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 475 5
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 371 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 3
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 240 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2535 2
Правительство Казахстана - МВД Казахстана - Министерство внутренних дел Казахстана 11 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3298 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 583 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5490 1
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МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 252 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 605 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
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