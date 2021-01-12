В ОЭЗ «Технополис «Москва» создали робота для разбора угольно-графитовых реакторов

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» – компания «Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники» («СКТБ ПР»), разработала мобильный робототехнический комплекс для демонтажа графитовой кладки угольно-графитовых реакторов. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Комплекс состоит из мобильного робота, пульта дистанционного управления и магазина со специальным электрическим отрезным инструментом. Разработка позволяет дистанционно выполнять демонтажные работы на угольно-графитовых реакторах, которые ранее широко применялись на атомных электростанциях или промышленных объектах, например, при производстве оружия. Сейчас реакторы такого типа выводятся из эксплуатации.

«Разработка резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» исключает нахождение людей в зоне с повышенной радиацией. Оператор через пульт дистанционно управляет роботом, а с помощью видеосистемы, входящей в состав комплекса, контролирует выполнение работ. Манипулятор робота способен поднимать и переносить до 100 кг, такой грузоподъемности достаточно для извлечения графитовых блоков. С конца прошлого года разработка находится в Опытно-демонстрационном центре угольно-графитовых реакторов и сейчас проходит там опытную эксплуатацию», – сказал Геннадий Дегтев.

Компания «СКТБ ПР» также создала специальный стенд, имитирующий графитовую кладку и основные элементы металлоконструкций реактора. На стенде были проведены первые испытания робота, которые подтвердили его функциональные возможности. В дальнейшем компания «СКТБ ПР» передаст стенд заказчику, на нем операторы с помощью робота смогут отрабатывать наиболее сложные операции по демонтажу и повышать свои практические навыки.

Компания «СКТБ ПР» сотрудничает с атомной отраслью. Так, в сентябре на Ленинградскую АЭС была отправлена созданная в ОЭЗ «Технополис «Москва» роботизированная система для ремонта бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива АЭС нового типа.