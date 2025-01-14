Technored - Техноред - Технорэд

TECHNORED – российский разработчик и производитель унифицированных роботизированных систем для промышленности, компонентов и ПО. Компания специализируется на автоматизации производственных процессов, занимается разработкой компонентов и программного обеспечения, реализует образовательные программы в области роботизации. Продукция компании (флагманы):

Роботизированный оператор станков с ЧПУ REDLOAD

Роботизированные системы по паллетированию и укладке REDCARGO

Роботизированные сварочные системы REDWELD

Образовательные роботизированные комплексы REDEDUCATION