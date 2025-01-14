Technored Техноред Технорэд
TECHNORED – российский разработчик и производитель унифицированных роботизированных систем для промышленности, компонентов и ПО. Компания специализируется на автоматизации производственных процессов, занимается разработкой компонентов и программного обеспечения, реализует образовательные программы в области роботизации. Продукция компании (флагманы):
- Роботизированный оператор станков с ЧПУ REDLOAD
- Роботизированные системы по паллетированию и укладке REDCARGO
- Роботизированные сварочные системы REDWELD
- Образовательные роботизированные комплексы REDEDUCATION
Technored и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
|Лукин Артем 8 6
|Овчинский Владислав 228 3
|Гарбузов Анатолий 46 2
|Соколов Игорь 22 1
|Золотухин Валерий 3 1
|Михеева Анастасия 1 1
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