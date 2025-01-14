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Technored Техноред Технорэд

Technored - Техноред - Технорэд

TECHNORED – российский разработчик и производитель унифицированных роботизированных систем для промышленности, компонентов и ПО. Компания специализируется на  автоматизации производственных процессов, занимается разработкой компонентов и программного обеспечения, реализует образовательные программы в области роботизации. Продукция компании (флагманы):

  • Роботизированный оператор станков с ЧПУ REDLOAD
  • Роботизированные системы по паллетированию и укладке REDCARGO
  • Роботизированные сварочные системы REDWELD
  • Образовательные роботизированные комплексы REDEDUCATION

14.01.2025 Производитель промышленных роботов наладил выпуск на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» 1
30.08.2024 Производитель промышленных роботов запустит производство на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» 1
02.07.2024 Отечественный разработчик роботов Technored открывает в России производство с инвестициями 1,5 млрд рублей 1
01.07.2024 Technored запускает новое производство промышленных роботов 1
25.04.2024 Столичные промышленники наращивают компетенции в ИТ 1
24.11.2023 Столичная компания «Технорэд» внедрила роботизированные системы на 80 предприятиях с начала 2023 года 1
21.09.2023 Столичная компания разработала программное обеспечение для роботизированных систем 1
08.08.2023 Лишь 15,8% российских промышленных предприятий имеют высокий уровень автоматизации производства 2
26.11.2021 Российский разработчик робототехники Technored привлек 80 млн рублей 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Technored и организации, системы, технологии, персоны:

UR - Universal Robots 8 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
IMPACT Capital 1 1
Газпром ПАО 1342 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 69 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 3
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
Робототехника - Collaborative robot - cobot - Коллаборативный робот - кобот 38 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 90 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 132 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 840 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Аксессуары 3881 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 334 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 1
Манипулятор - Manipulator 338 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
Лукин Артем 8 6
Овчинский Владислав 228 3
Гарбузов Анатолий 46 2
Соколов Игорь 22 1
Золотухин Валерий 3 1
Михеева Анастасия 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 7
Россия - РФ - Российская федерация 144195 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Европа 21767 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Москва - Печатники 128 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Дания - Королевство 1296 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 879 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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