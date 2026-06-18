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РобоКомпонент

РобоКомпонент

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.06.2026 Rodionoff Group вошла в состав Кластера «Креономика» 1
12.02.2025 Анатолий Гарбузов: Датчики столкновения и углепластиковая стопа – столичные предприятия представили новинки в области робототехники 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

РобоКомпонент и организации, системы, технологии, персоны:

Technored - Техноред - Технорэд 28 1
KUKA Robotics 40 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 468 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 607 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3400 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21472 2
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 281 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15826 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4331 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 230 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63907 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7309 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК - Steplife 29 1
Гарбузов Анатолий 161 1
Шмаков Данила 2 1
Худяков Иван 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 164123 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3321 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47203 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17966 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1062 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2958 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10159 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 577 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451061, в очереди разбора - 727873.
Создано именных указателей - 196322.
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