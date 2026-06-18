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РобоКомпонент
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|18.06.2026
|Rodionoff Group вошла в состав Кластера «Креономика» 1
|12.02.2025
|Анатолий Гарбузов: Датчики столкновения и углепластиковая стопа – столичные предприятия представили новинки в области робототехники 1
РобоКомпонент и организации, системы, технологии, персоны:
|Гарбузов Анатолий 161 1
|Шмаков Данила 2 1
|Худяков Иван 29 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164123 1
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3321 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47203 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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