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Худяков Иван



12.02.2025 Анатолий Гарбузов: Датчики столкновения и углепластиковая стопа – столичные предприятия представили новинки в области робототехники 1
24.06.2024 Резидент «Сколково» Steplife представила серийную модель бионического протеза нового поколения 1
15.12.2023 Резидент «Сколково» представил бионический протез нового поколения 1
14.04.2021 Стартовало производство первого российского бионического протеза с коленным модулем 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Худяков Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Beorg - Биорг 112 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Ovision - Овижн 46 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 2
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 2
Рапид Био 101 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 95 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3059 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2514 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5317 2
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика - бионические модели 162 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11181 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 1
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MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1488 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20851 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13959 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1649 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК - Steplife 5 2
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 1
Чалышева Екатерина 1 1
Полушкина Наталья 3 1
Аксенова Вероника 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 3
Европа Восточная 3078 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 939 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 918 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 248 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1477 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8718 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5790 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 670 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3430 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 1
Здравоохранение - Реабилитация 378 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18606 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 336 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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