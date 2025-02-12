Худяков Иван
Худяков Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
|Beorg - Биорг 112 1
|Stereotech - Стереотек 47 1
|Ovision - Овижн 46 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 2
|ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 2
|Рапид Био 101 1
|Whoosh - ВУШ Холдинг 95 1
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