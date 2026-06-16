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ВЭБ.РФ Салют Орто ГК

ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК

Салют Орто ГК, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) – российская инновационная компания, которая производит высокотехнологичные протезы нового поколения для взрослых и детей, утративших конечности. Компания осуществляет свои разработки, применяя новейшие достижения робототехники и бионики в сочетании с последними мировыми научными исследованиями о природе человеческой ходьбы.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.06.2026 Бионический коленный модуль Steplife B5 начали тестировать в ДВФО 1
15.12.2023 Резидент «Сколково» представил бионический протез нового поколения 1
24.05.2023 ИИ, роботы и биохакинг: что интересного показывают в Сколково? 1
14.04.2021 Стартовало производство первого российского бионического протеза с коленным модулем 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 193 2
F2 innovations - Ф2 инновации 16 1
Ovision - Овижн 52 1
РобоСкоп Патолоджи 2 1
Ростелеком 10819 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1705 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4834 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 112 1
Promobot - Промобот 165 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 1
Beorg - Биорг 127 1
Stereotech - Стереотек 48 1
Яблочков Зарядные станции 46 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1102 3
Рапид Био 102 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3116 1
Альфа-Банк 1958 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 65 1
Национальные приоритеты АНО 25 1
ЭФКО ГК 28 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 116 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 342 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6485 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 400 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 103 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7298 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12760 2
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 280 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34114 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22318 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3035 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 772 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3592 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6402 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1566 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1374 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4632 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6138 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5804 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2627 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1906 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12673 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1816 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1281 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1365 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 86 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4715 1
Accelerometer - Акселерометр 389 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК - Steplife 29 2
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 58 1
Худяков Иван 29 2
Шеварнадзе Софико 1 1
Аксенова Вероника 2 1
Чалышева Екатерина 1 1
Чернышенко Дмитрий 578 1
Иванов Сергей 404 1
Дроздов Игорь 45 1
Южаков Алексей 36 1
Каем Кирилл 41 1
Власов Алексей 20 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Чех Илья 9 1
Фурсин Алексей 158 1
Лебедев Артемий 110 1
Максимов Юрий 36 1
Спиридонов Максим 12 1
Полушкина Наталья 3 1
Кржановский Сергей 2 1
Васильев Артем 26 1
Зарубина Камила 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 2
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1230 1
Армения - Республика 2431 1
Беларусь - Белоруссия 6232 1
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Иран - Исламская Республика Иран 1151 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1646 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 593 1
Таджикистан - Республика 940 1
Таиланд - Королевство 906 1
Филиппины - Республика 592 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 1
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6124 1
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Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2011 1
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 857 1
Здравоохранение - Реабилитация 438 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 31 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 442 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 44 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 75 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
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