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ВЭБ.РФ Салют Орто ГК
Салют Орто ГК, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) – российская инновационная компания, которая производит высокотехнологичные протезы нового поколения для взрослых и детей, утративших конечности. Компания осуществляет свои разработки, применяя новейшие достижения робототехники и бионики в сочетании с последними мировыми научными исследованиями о природе человеческой ходьбы.
СОБЫТИЯ
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ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Худяков Иван 29 2
|Шеварнадзе Софико 1 1
|Аксенова Вероника 2 1
|Чалышева Екатерина 1 1
|Чернышенко Дмитрий 578 1
|Иванов Сергей 404 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Южаков Алексей 36 1
|Каем Кирилл 41 1
|Власов Алексей 20 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Чех Илья 9 1
|Фурсин Алексей 158 1
|Лебедев Артемий 110 1
|Максимов Юрий 36 1
|Спиридонов Максим 12 1
|Полушкина Наталья 3 1
|Кржановский Сергей 2 1
|Васильев Артем 26 1
|Зарубина Камила 10 1
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