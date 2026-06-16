ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК

Салют Орто ГК, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) – российская инновационная компания, которая производит высокотехнологичные протезы нового поколения для взрослых и детей, утративших конечности. Компания осуществляет свои разработки, применяя новейшие достижения робототехники и бионики в сочетании с последними мировыми научными исследованиями о природе человеческой ходьбы.