Салют Орто ГК – российская инновационная компания, которая производит высокотехнологичные протезы нового поколения для взрослых и детей, утративших конечности. Компания осуществляет свои разработки, применяя новейшие достижения робототехники и бионики в сочетании с последними мировыми научными исследованиями о природе человеческой ходьбы. Возникнув в 2019 году, компания начала разработку первого коленного модуля нового поколения Steplife P5 с пневматической системой управления фазой переноса. В 2022 году модуль был запущен в серийное производство. В текущий производственный пакет Steplife входят новые улучшенные модификации пневматического коленного модуля. Параллельно с этим Steplife работает над созданием нового флагманского продукта – бионического коленного модуля, прототип которого был представлен в 2021 году, а в 2022 году проведена его кастомизация. Выпуск модуля в производство намечен на 2023 год. Также компания намеревается начать разработку инновационных протезов стоп. Компания Steplife является резидентом Инновационного центра «Сколково» и Московского инновационного кластера, входит в программы поддержки Агентства стратегических инициатив (АСИ) при Правительстве РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.