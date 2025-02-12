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ВЭБ.РФ Салют Орто ГК Steplife


Салют Орто ГК – российская инновационная компания, которая производит высокотехнологичные протезы нового поколения для взрослых и детей, утративших конечности. Компания осуществляет свои разработки, применяя новейшие достижения робототехники и бионики в сочетании с последними мировыми научными исследованиями о природе человеческой ходьбы. Возникнув в 2019 году, компания начала разработку первого коленного модуля нового поколения Steplife P5 с пневматической системой управления фазой переноса. В 2022 году модуль был запущен в серийное производство. В текущий производственный пакет Steplife входят новые улучшенные модификации пневматического коленного модуля. Параллельно с этим Steplife работает над созданием нового флагманского продукта – бионического коленного модуля, прототип которого был представлен в 2021 году, а в 2022 году проведена его кастомизация. Выпуск модуля в производство намечен на 2023 год. Также компания намеревается начать разработку инновационных протезов стоп. Компания Steplife является резидентом Инновационного центра «Сколково» и Московского инновационного кластера, входит в программы поддержки Агентства стратегических инициатив (АСИ) при Правительстве РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.


12.02.2025 Анатолий Гарбузов: Датчики столкновения и углепластиковая стопа – столичные предприятия представили новинки в области робототехники 1
13.11.2024 В России впервые началось серийное производство микропроцессорных модулей для бионических протезов колена 1
24.06.2024 Резидент «Сколково» Steplife представила серийную модель бионического протеза нового поколения 2
15.12.2023 Резидент «Сколково» представил бионический протез нового поколения 3
14.04.2021 Стартовало производство первого российского бионического протеза с коленным модулем 1

Публикаций - 5, упоминаний - 8

ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:

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