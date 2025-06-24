Steplife выпускает новую линейку бионических протезов с ИИ и ротационной гидравликой

Steplife, российский производитель бионических и пневматических протезов ног, заявил о выпуске новой серии бионических протезов Steplife B7 с функционалом, управляемым искусственным интеллектом за счет встроенного микроконтроллера. Основное отличие от текущих бионических протезов с ИИ состоит в комплектации коленного модуля. В новой серии компания собирается использовать модуль с ротационной гидравликой. На днях компания подписала соглашение с китайским научно-производственным концерном Hunan Yijiang Medical Technology Co., Ltd о научно-техническом сотрудничестве в сфере разработки высокотехнологичных комплектующих для протезов и средств реабилитации. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

В рамках этого сотрудничества на рынок Китая, Индии, Малайзии, Бразилии, России, СНГ и других стран будет выведен целый спектр инновационных продуктов.

«Уверен, что сотрудничество будет успешным, — сказал Иван Худяков, Генеральный директор Steplife. — Оно позволит нам эффективно конкурировать с мировыми лидерами высокотехнологичной протезной отрасли, такими, как Ottobock, Ossur и другими. С началом этого сотрудничества мы начинаем экспансию на международные рынки в том числе на рынок Азиатско-тихоокеанского региона. Основной нашей целью является развитие роботизированных ассистивных интеллектуальных систем, которые могут быть применены для бионических изделий. Среди них: инновационные бионические коленные модули, протезы рук с активной обратной связью для взрослых и детей, роботизированные стопы и другие изделия».

Коленный модуль с ротационной гидравликой будет интегрирован в бионический протез Steplife B7 с помощью микроконтроллера. Управление протезом будет осуществляться за счет искусственного интеллекта, также, как в серийном бионическом протезе Steplife B7 с поршневой гидравликой. Пользовательская настройка будет производиться с помощью специального приложения Steplife для мобильных телефонов. Конструкция и функционал протеза полностью разработан специалистами Steplife.

В настоящий момент завершено тестирование гидравлического модуля в составе протеза; инженеры Steplife заявили о полном соответствии всех заявленных параметров от китайских производителей с требованиями компании к конструктиву изделия.

Ожидается, что отпускная стоимость протезов Steplife с ротационным гидравлическим узлом будет составлять 1,2 млн. руб., что позволит снизить нагрузку на Социальный фонд России (СФР), через который проходит основное финансирование пациентов-ампутантов.

В договоре также предусмотрен обмен научно-исследовательской информацией, документацией и привлечение в проект конструкторских и технологических и других специалистов обеих сторон.