Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Физика Гидравлика насосы компрессоры демпферы амортизаторы гидравлические прессы, приводы


СОБЫТИЯ


30.03.2024 Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

оплавковая система, а широкое основание устройства способствует его устойчивости во время работы. Зубр НПГ-Т3-1300 Данная модель относится к серии производителя «Профессионал» — это мощный и надежный дренажный насос, который используют для откачки воды из подвалов, бассейнов, колодцев и других мест, где требуется быстрый и качественный дренаж. Покупатели отмечают, что агрегат быстро справля
13.04.2023 Лучшие дренажные насосы для дачи: хиты продаж

на уровне до 5 м. Теоретически можно прочистить и скважину, если ее диаметр позволит опустить туда насос. Когда вода будет откачана, сработает поплавковый выключатель и устройство автоматическ
26.06.2022 Погружные скважинные насосы до 25 000 рублей: хиты продаж

В отличие от колодезного насоса, выбор агрегата для скважины прежде всего зависит от ее диаметра. Насос должен помещаться в скважину с запасом: если он будет задевать стенки, то быстро перегр
20.06.2022 Лучшие погружные колодезные насосы: хиты продаж

Мы уже рассказывали о том, как выбрать насос для дачи. Для владельцев колодцев наиболее актуальны погружные колодезные модели. Они п
10.01.2021 8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM

ь систему автополива. Для чистой воды подходит водяной насос — полить посадки, помыть посуду и т.д. Дренажный насос перекачивает грязную воду из колодцев, подвалов или водоемов. Погружной др
13.05.2020 Как выбрать насос для дачи: советы ZOOM

и мощного напора. Кроме того, их работа требует, чтобы корпус насоса всегда был заполнен жидкостью. Вихревые насосы по своему принципу действия похожи на центробежные. Однако вихревые модели мо
28.07.2016 Сотрудники компании «Транснефть Нефтяные Насосы» в Челябинске получили служебную связь от «Мегафона»

помещения самого молодого промышленного предприятия региона уже на 100% оснащены современными телекоммуникациями, сообщили CNews в «Мегафоне». Производство акционерного общества «Транснефть Нефтяные Насосы» (ТНН) было запущено в апреле этого года при участии председателя правительства России Дмитрия Медведева. Сегодня это единственная на территории Челябинской области организация, где лока
09.10.2012 США признались: русские хакеры не ломали водяной насос

л доклад о том, что хакеры из России взломали систему водоснабжения SCADA и вывели из строя водяной насос. Поначалу даже Министерство национальной безопасности США подтвердило факт хакерской ат
27.01.2012 Энергию из моря выкачают "велосипедным насосом"

Генератор под названием Searaser очень прост и по принципу действия похож на велосипедный насос. В отличие от других приливных энергетических установок, самые хрупкие части Searaser находятся не во враждебной к технике окружающей среде океана, а на берегу. Таким образом решается гла
17.11.2011 Передовые климатические технологии: ваш друг тепловой насос General

Тепловой насос — отличный вариант для круглогодичного использования, например, в загородном доме. Зимо
01.06.2011 Электрогидродинамический насос охладит сердце процессора

отличие от современных технологий охлаждения электрогидродинамический тепловой контроль использует насос, контролируемый электрическим полем, который обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкос
28.10.2010 Buderus предлагает программу-симулятор для настройки теплового насоса

лового насоса, подключать дополнительные отопительные контуры, например отопление бассейна, а также контролировать параметры отопления. Симулятор полностью имитирует работу теплового насоса. Тепловые насосы Logatherm WPS выпускаются с мощностью 22, 33, 43, 52 и 60 кВт. Принцип действия теплового насоса основан на использовании тепловой энергии, извлеченной из воздуха, воды или почвы. Это те
24.09.2010 Обнаружен "насос", препятствующий лечению бактериальных инфекций

Команда исследователей из Университета Айовы и лаборатории Эймса открыла кристаллические "насосы", которые удаляют токсичные тяжелые металлы из организма бактерий, делающие их устойчи
01.07.2010 Toshiba предлагает ESTIA - новый тепловой насос "воздух-вода"

из трех основных блоков: наружного блока, внутреннего гидромодуля и бака для горячей воды. Тепловой насос Estia обладает наивысшим коэффициентом эффективности COP=4,66 в своем классе. Благодаря
30.06.2010 OCHSNER предлагает новую модель теплового насоса «грунт-вода»

Компания OCHSNER - лидер в области технологического развития тепловых насосов и пионер в инновациях - в начале 2010 года запустила в производство новую модель геотермального теплового насоса типа «грунт – вода». Новая модель имеет самый высокий показатель коэффициента преобразования тепла СОР равный 5.3 в модели S0/W35. Модель OCHSNER GMSW 10 Plus S оборудована встроенными в
24.05.2010 Polar Bear предлагает тепловые насосы SSH для домашних бассейнов «умных» домов

ьзованием распространенных протоколов LonTalk, Modbus или BACnet (опционально). Также дополнительно насос комплектуется выносной панелью для дистанционного управление параметрами агрегата. Обяз
27.06.2008 УАП «Гидравлика» внедрила СЭД «Дело»

зделений были установлены рабочие места СЭД «Дело». Внедрение системы «Дело» позволило руководству «Гидравлики» принять решение о дальнейшем расширении масштабов использования СЭД и автоматизац
08.08.2007 Устройство кондиционера: холодильник с щедрой душой

ыт покажется вам сущим пустяком. Накачайте шину велосипедным насосом, а затем потрогайте его рукой. Насос окажется очень горячим. Сжимая воздух, вы нагреваете его. Как и в предыдущих двух случа
23.09.2005 Греется ноутбук? Спасение есть

оложен сзади жидкокристаллической матрицы. Водяная система охлаждения на основе пьезоэлектрического насоса для ноутбуков Также компания NEC сообщает, о разработке усовершенствованной системы во
10.09.2002 Разработан насос XXI века

и Илья Кейковы, разработали бесшатунное и бесклапанное устройство, первоначальное его назначение - насос. Он почти на порядок легче аналогичных по производительности как винтовых, так и зубчат
10.09.2002 Разработан насос XXI века

и Илья Кейковы, разработали бесшатунное и бесклапанное устройство, первоначальное его назначение - насос. Он почти на порядок легче аналогичных по производительности как винтовых, так и зубчат

Публикаций - 313, упоминаний - 396

Физика и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10625 13
Intel Corporation 12541 11
8983 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 2
Ростелеком 10306 2
Sony 6634 2
Nvidia Corp 3731 1
Новые облачные технологии (НОТ) 467 1
Telegram Group 2571 1
Amazon Inc - Amazon.com 3132 1
Google LLC 12255 1
Digma 237 1
Apple Inc 12628 1
Logitech 427 1
Broadcom - VMware 2490 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 202 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 37
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 25
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 755 25
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 9
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1543 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3524 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3710 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 3
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier - Мойка воздуха - Air washing 109 3
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 117 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1252 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 2
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 327 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1985 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 666 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5145 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1070 2
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 427 2
DevOps - Development и Operations 1067 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 999 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2257 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 504 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 1
Apple iOS 8242 9
Google Android 14679 9
Microsoft Windows 16327 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 2
Apple iPad 3936 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
FreePik 1435 1
Гарбузов Анатолий 122 1
Тимошенко Александр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 116
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 14
США - Калифорния 4775 11
Индия - Bharat 5697 7
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 5
Россия - СФО - Новосибирск 4650 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1049 3
Украина 7793 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 1
Россия - УФО - Челябинская область 1387 1
Россия - ЦФО - Орловская область 354 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 967 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1241 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 661 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 432 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 19
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 820 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 5
Gartner - Гартнер 3608 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще