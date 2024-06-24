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Резидент «Сколково» Steplife представила серийную модель бионического протеза нового поколения

24 июня была представлена серийная модель протеза бедра с микропроцессорным управлением Steplife B7. Представила модель компания Steplife, резидент «Сколково». Обученный математическими алгоритмами, протез сможет определять движения человека и подстраиваться под них. Запуск серийной продажи ожидается в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Юлия Щеглова, директор по направлению «Цифровая медицина и реабилитация» Центра биомедицинских технологий Фонда «Сколково»: «Потребность в отечественных разработках на рынке ассистивных технологий – острая. Нашему резиденту удалось за относительно короткий срок подготовиться к серийному производству продукта, 95% компонентов которого состоят из российских комплектующих. При этом «Степлайф» использует в своих разработках новейшие достижения робототехники и бионики в сочетании с последними мировыми научными исследованиями о природе человеческой ходьбы».

Основной целью Steplife является глобальное тиражирование российских современных протезов и комплектующих к ним. Сейчас продукция реализуется уже более чем в 30 регионах по всей России. Пользуются устройствами Steplife как пациенты с ампутацией по общему заболеванию, так и участники боевых действий.

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«С 2020 г. нами была проделана серьезная и многоступенчатая работа. За последний год мы кратно выросли и доработали бионический модуль до предсерийного этапа, – сказал генеральный директор ООО Steplife Иван Худяков,Steplife B7 в своей основе имеет уникальную для российского рынка электронную опорную трубку с встроенными тенздатчиками, считывающими более 32 млн операций: один измеряет давление, оказываемое весом человека на протез, второй определяет смещение центра тяжести в продольной плоскости. Все это позволяет пациенту активно передвигаться, ездить на велосипеде и даже переходить в режим спокойного бега с помощью мобильного приложения».

Отпускная стоимость продукции Steplife на 30-40% дешевле западных аналогов. Поэтому в рамках импортозамещения и повышенного спроса на функциональные качественные российские устройства компания сможет решить вопрос с высокотехнологичным протезированием.

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