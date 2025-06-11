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Щеглова Юлия


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 Резидент «Сколково» вывел ИИ-платформу Webiomed на рынок коммерческой медицины 1
25.06.2024 Медицинский ИИ-помощник резидента «Сколково» получил регистрационное удостоверение 1
24.06.2024 Резидент «Сколково» Steplife представила серийную модель бионического протеза нового поколения 1
28.12.2023 Резидент «Сколково» зарегистрировал ИИ-систему для диагностики онкологических заболеваний кожи 1
30.11.2023 Резидент «Сколково» получил сертификат на систему менеджмента качества по межгосударственному стандарту 1
16.11.2023 Резидент «Сколково» и «Цифромед» создали совместное предприятие для обучения врачей 1
18.07.2023 «Моторика» открывает направление протезов нижних конечностей 1
29.05.2023 Искусственный интеллект поможет врачам СибГМУ в борьбе за жизни пациентов в реанимации 1
12.04.2023 ИИ от резидента «Сколково» помог снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний 1
07.03.2023 Спинальный нейропротез резидента «Сколково» вернет пациентам после инсульта возможность двигаться 1
20.01.2023 Резидент «Сколково» получил регистрационное удостоверение на телемедицинский кардиограф 1
18.08.2022 В «Коммунарке» внедрили прибор дистанционного мониторинга беременности 1
31.05.2022 Искусственный интеллект проанализировал почти 3 млн электронных медицинских документов в Якутии 1
17.01.2022 Искусственный интеллект будет помогать выявлять заболевания почек на ранней стадии 1
20.04.2021 Искусственный интеллект поможет врачам точнее ставить диагноз 1
21.12.2020 Резидент «Сколково» зарегистрировал систему компьютерного зрения для лучевой диагностики 1
06.11.2020 Резидент «Сколково» зарегистрировал первую в России платформу с ИИ для анализа медицинских снимков 1
20.05.2020 Резидент «Сколково» зарегистрировал «умную перчатку» для реабилитации после инсульта 1
29.04.2019 ИТ-разработки резидента «Сколково» внедрят в фармацевтической отрасли Кореи 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Щеглова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 7
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 23 6
Beorg - Биорг 118 5
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 5
Сколково - SK Biomed - СК Биомед - Кластер биомедицинских технологий 9 4
ЦРТ Инновации 70 2
Ростелеком 9977 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 2
Vocord - Вокорд 183 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 234 2
С-Инновации 45 2
Stereotech - Стереотек 47 2
Data Matrix - Дата Матрикс 81 1
Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 1
Косима - Cosyma 2 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 467 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 48 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 31 1
Юсонтек 1 1
Ovision - Овижн 46 1
СенсоМед 3 1
TÜV 64 1
АЛГОМ 1 1
КваттроЛаб - QuattroLab 6 1
АИМЕД 1 1
Яблочков Зарядные станции 46 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 948 5
Рапид Био 102 5
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 104 3
ЯКласс 68 2
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 35 2
Гепатера - Hepatera 46 2
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 402 1
Россети Ленэнерго 1700 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 25 1
МКБ - Московский кредитный банк 584 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 175 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГКБ имени А.К. Ерамишанцева - Городская клиническая больница им. А.К. Ерамишанцева 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3143 19
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 154 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1408 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 179 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 373 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3038 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 71 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 127 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 751 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1455 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15247 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5387 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8122 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6939 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11932 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1617 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3325 4
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 249 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3417 3
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 420 3
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 344 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24965 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10746 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32117 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3008 2
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 248 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1251 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26121 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5550 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13880 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 285 2
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Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1684 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1260 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24788 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12394 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 177 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21263 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10276 1
Экзоскелет - Exoskeleton 105 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Нейропротезирование - разработка нейронных протезов - нейроимлант - Neuroprosthetics - Neural prosthetics - neuroimplant 9 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 229 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 31 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 546 3
Цельс - TeleMD Botkin.AI 12 1
Senso Rehab - умная перчатка 1 1
Сбер - СберМедИИ - Care Mentor AI - КэременторЭйАй 2 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 29 1
Linux OS 10283 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.ЛИС - лабораторная информационная система 10 1
NVision Барьер 679 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 38 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 408 1
ФМБА России - ЕВМИАС - Единая ведомственная медицинская информационно-аналитическая система 4 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 1
Юсонтек - Илифия ФМП - портативный фетальный монитор 2 1
АИМЕД - ПроРодинки 1 1
Новицкий Роман 11 2
Саликов Андрей 2 2
Чурзина Екатерина 1 1
Сорокин Сергей 13 1
Плиско Илья 2 1
Бращенкова Анна 2 1
Мартыненко Александр 20 1
Васильев Гаврил 2 1
Бадюков Артем 2 1
Давидюк Андрей 10 1
Епифанов Антон 3 1
Нагулин Павел 1 1
Пасынков Владимир 13 1
Патарушин Дмитрий 1 1
Владиславович Иван 1 1
Толмачев Иван 4 1
Березецкий Сергей 1 1
Нугуманова Ольга 1 1
Большакова Ольга 1 1
Диш Андрей 1 1
Тойкка Наталья 1 1
Дардык Вениамин 1 1
Худяков Иван 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44362 2
Южная Корея - Республика 6740 2
Индия - Bharat 5557 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52663 1
Евразия - Евразийский континент 618 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 986 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 732 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17921 1
Казахстан - Республика 5662 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14275 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1090 1
Франция - Французская Республика 7905 1
Саудовская Аравия - Королевство 604 1
Малайзия 874 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1586 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1410 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 123 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Коряжма 26 1
Европа 24414 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1286 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10233 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9137 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52885 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5268 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19346 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4533 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30374 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1927 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3711 2
Здравоохранение - Реабилитация 393 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8765 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 380 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6033 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 627 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 63 1
Здравоохранение - Биофармакология - Biopharmacology - раздел фармакологии, изучает физиологические эффекты, производимые веществами биологического и биотехнологического происхождения 3 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 207 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1577 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2281 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9228 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1262 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10223 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8012 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 131 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 97 1
Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy 29 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 865 1
Здравоохранение - Гинекология 37 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1640 1
Кибернетика - Cybernetics 245 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 361 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1099 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11164 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 226 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14216 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16774 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 796 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 872 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1131 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3527 1
РАН - Российская академия наук 1939 1
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 30 1
Минтруд РФ - ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта ФГБУ - СПбНЦЭР им. Альбрехта - Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов 2 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 28 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 370 1
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 6 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 8 1
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