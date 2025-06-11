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Щеглова Юлия
УПОМИНАНИЯ
Щеглова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Новицкий Роман 11 2
|Саликов Андрей 2 2
|Чурзина Екатерина 1 1
|Сорокин Сергей 13 1
|Плиско Илья 2 1
|Бращенкова Анна 2 1
|Мартыненко Александр 20 1
|Васильев Гаврил 2 1
|Бадюков Артем 2 1
|Давидюк Андрей 10 1
|Епифанов Антон 3 1
|Нагулин Павел 1 1
|Пасынков Владимир 13 1
|Патарушин Дмитрий 1 1
|Владиславович Иван 1 1
|Толмачев Иван 4 1
|Березецкий Сергей 1 1
|Нугуманова Ольга 1 1
|Большакова Ольга 1 1
|Диш Андрей 1 1
|Тойкка Наталья 1 1
|Дардык Вениамин 1 1
|Худяков Иван 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
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