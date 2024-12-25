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Давидюк Андрей



25.12.2024 Группа «Моторика» приобрела 50,1% доли в компании ООО «Завод специального оборудования» 1
22.05.2024 В 2025 г. резидент «Сколково» планирует начать испытания по установке зрительного импланта людям 1
16.05.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство киберпротезов 3
18.07.2023 «Моторика» открывает направление протезов нижних конечностей 1
15.07.2020 Сборная России по кибатлетике начинает подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020 1
17.06.2014 Новые горизонты в саморегулировании ИТ-компаний 1
03.06.2013 Поможет ли саморегулирование ИТ-отрасли интегрироваться в ВТО? 1
08.12.2010 Как уменьшить риски ИТ-компаний - членов СРО? 1
07.12.2009 Лицензии: ИТ-компании отгораживаются от строителей 1
13.11.2009 СРО: как выжить ИТ-бизнесу? 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Давидюк Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 4
Ниеншанц 122 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
Россервис 53 2
Stack Group - Стек Групп 159 1
АйТи 1365 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер 114 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 1
СТП Сервис - Си Эс Девелопмент 14 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 1
Бизнес ИТ 43 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Ovision - Овижн 46 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 14 1
Neuralink 13 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 23 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 111 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
НЦИ АНО - Национальный центр проблем инвалидности 1 1
Россети Ленэнерго 1700 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Резонанс НПП 370 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
Моторика - Завод специального оборудования - ЗСО 1 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Россия-страна возможностей АНО 20 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по вопросам собственности 5 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 355 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика - бионические модели 160 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 617 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 455 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 958 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной 77 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 273 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 1
Implant - Имплант 83 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4159 1
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Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 440 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
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Титова Анастасия 2 1
Малахова Ирина 3 1
Бирюков Иван 2 1
Истомин Михаил 1 1
Щеглова Юлия 18 1
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Шелехова Ольга 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144213 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Индия - Bharat 5434 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Швейцария - Цюрих 267 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 191 1
Южная Корея - Республика 6646 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Саудовская Аравия - Королевство 584 1
Малайзия 865 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Ближний Восток 2943 1
Москва - Печатники 128 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 6
СРО - саморегулируемые организации 95 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 3
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 20 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Здравоохранение - Реабилитация 374 2
НКО - Некоммерческая организация 500 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Лоббизм - Lobbying 93 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 244 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 140 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 40 1
Минтруд РФ - ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта ФГБУ - СПбНЦЭР им. Альбрехта - Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов 2 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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