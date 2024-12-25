Давидюк Андрей
Давидюк Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 2
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
|Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 1
|Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
|Любинский Александр 19 5
|Зароченцев Николай 2 2
|Московских Наталья 2 2
|Тамодин Николай 47 1
|Даванков Владислав 10 1
|Лысенко Алексей 7 1
|Смирнов Андрей 37 1
|Безруков Андрей 29 1
|Комлев Николай 95 1
|Ведев Дмитрий 19 1
|Демидов Михаил 133 1
|Колобов Дмитрий 1 1
|Трофимов Вячеслав 1 1
|Журова Светлана 2 1
|Пономарев Илья 72 1
|Цветков Борис 1 1
|Титова Анастасия 2 1
|Малахова Ирина 3 1
|Бирюков Иван 2 1
|Истомин Михаил 1 1
|Щеглова Юлия 18 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Дегтев Геннадий 255 1
|Шелехова Ольга 1 1
|Зарубина Камила 9 1
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