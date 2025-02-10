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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кислород Oxygenium



10.02.2025 Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям 1
16.12.2024 МФТИ: феррит никеля поможет создавать микросхемы для энергонезависимых устройств 1
10.12.2024 Линейка смарт-часов Tempus от ttec уже в продаже 1
26.09.2024 Сбербанк: в 80% случаев для вывода похищенных средств используются мобильные платежные системы и переводы между счетами жертвы 1
21.11.2022 Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома 2
01.08.2022 США готовятся разгромить производство флеш-памяти в Китае. Последствия накроют весь мир 1
23.03.2022 Лучшие умные часы для женщин: выбор ZOOM 1
11.08.2021 Почему на Земле так много кислорода? Ученые «винят» Луну и микробов 2
15.03.2021 Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли 1
16.09.2020 Apple представила умные часы Apple Watch Series 6 1
07.09.2020 Российские разработчики ПО для iPhone и iPad притворяются китайцами и американцами, чтобы попасть в App Store 1
07.06.2019 Новый удар по Huawei. На смартфоны компании не будут устанавливаться WhatsApp, Instagram и Facebook 1
20.03.2017 Как торговый холдинг «Форвард» использует большие данные 1
17.06.2014 Новые горизонты в саморегулировании ИТ-компаний 1
15.10.2013 Графен закроет бутылки с пивом и баллоны с газом 1
06.09.2013 ZOOM.CNews согревает. Лучшие бытовые тепловентиляторы 2
10.02.2012 Быстрее звука: парашютист планирует скоростные рекорды 1
18.08.2011 Кислород был на Земле задолго до «глобального окисления» 2
29.04.2011 Лазер расскажет о человеке все по одному волоску 1
09.03.2011 Red Hat подкладывает свинью Oracle и Novell 1
19.01.2011 Великобритания размещает военные заказы в СМБ 1
30.11.2010 Кислород поможет убить раковые опухоли 1
07.10.2010 Кислородная терапия может убить 1
17.09.2010 Dantex предлагает новые обогреватели конвекционного типа 1
14.09.2010 Сделан еще один шаг в понимании сверхпроводимости 1
04.08.2010 100% кислород претендует на роль панацеи? 1
19.11.2009 Выбор ZOOM: лучшие стиральные машины 2009 года 1
28.07.2008 Секрет кислородной атмосферы Земли таился в тектонике 1
25.10.2007 Исследованы свойства оксидов тантала и ниобия 1
17.10.2007 СПбГУ закупит нанотехнологическое оборудование на 40 млн. руб. 1
17.10.2007 Электрообогреватели: экскурсия в мир тепла 1
16.10.2007 СПбГУ получил наноструктуры на основе урана 1
28.06.2007 Последние тенденции рынка КПК: новинки 1
19.06.2007 Ноутбуки в России настигнет «синдром ЕГАИС» 1
29.03.2007 «Ракурс» внедряет АСУ ТП компрессора на НЛМК 1
01.02.2007 Дайджест мира КПК – январь 1
28.03.2006 "Приготовление" кислорода на ледяных планетах: новый рецепт 2
28.03.2006 "Приготовление" кислорода на ледяных планетах: новый рецепт 2
05.08.2005 В Антарктиде не останется льда? 1
05.08.2005 В Антарктиде не останется льда? 1

Публикаций - 46, упоминаний - 52

Кислород и организации, системы, технологии, персоны:

Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 360 4
Samsung Electronics 10277 3
Apple Inc 12129 3
Intel Corporation 12209 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1467 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2055 2
Google LLC 11811 2
HTC Corporation 1499 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 2
Rover - RoverComputers 414 2
Bruker 6 2
Yandex - Яндекс 7387 1
Huawei 3945 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1365 1
Nvidia Corp 3502 1
Red Hat 1314 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4898 1
Merlion - Мерлион 807 1
Siemens AG - Siemens Group 2591 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 903 1
Microsoft Corporation 24652 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 709 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 125 1
X Corp - Twitter 2847 1
Oracle Corporation 6702 1
Toshiba Corporation 2930 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Epic Games 155 1
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 43 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 430 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 58 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Western Digital Corporation - WDC 550 1
Meta Platforms - Facebook 4443 1
LG Electronics 3616 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 42 1
Garmin - Гармин 201 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 112 1
Applied Materials 293 1
НИИ-Тантал 12 1
Caterpillar - 89 2
General Dynamics 57 2
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Miele - Миле 134 1
Dyson 122 1
Nike 186 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 151 1
EPIC Telecom Invest 202 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 1
Haier - Candy Group - Канди 97 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 136 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 119 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 43 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Резонанс НПП 370 1
Продовольственная биржа - Форвард - Е-да! - Лайм - Полушка - Йомарт 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 326 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2187 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2753 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1366 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 616 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 315 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 310 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по вопросам собственности 5 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 411 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1215 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 503 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 130 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3144 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3285 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 311 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 40 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12503 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7897 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20842 6
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10003 2
Освещение - яркость источника света 680 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4978 4
Google Android 14034 3
Apple iOS 7829 3
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Microsoft Windows Mobile 5 192 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 489 2
Microsoft Windows 15699 2
Microsoft Dynamics 1176 2
NSO Group - Pegasus 92 2
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 136 2
Microsoft Office 3739 1
Samsung Galaxy Watch - умные часы 53 1
Linux OS 9991 1
Apple - App Store 2896 1
WhatsApp Messenger 1088 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1341 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 325 1
Statista 230 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 65 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 1
Xiaomi Wear 2 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Aqualtis 8 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 522 1
Apple iPhone 11 254 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 759 1
Samsung Galaxy 959 1
Booking.com 114 1
Apple Safari - браузер 856 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 771 1
Xiaomi - Zepp Health - Huami BioTracker PPG 8 1
Garmin Venu 5 1
Ксенин Алекс 311 2
Kimmel Greg - Киммел Грег 4 2
Brooks Andrew - Брукс Андрю 2 2
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Biden Joe - Байден Джо 132 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 446 1
Уколов Михаил 13 1
Любинский Александр 19 1
Тумусов Федот 9 1
Коновалов Андрей 8 1
Goh Jaren - Гох Джарен 6 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 15 1
Снытко Игорь 20 1
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Солнце - звезда Солнечной системы 5190 4
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Уран - планета Солнечной системы 543 2
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2882 2
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США - Алабама 143 2
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