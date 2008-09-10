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Telefonica O2 XDA

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.09.2008 Выбор ZOOM: умный телефон для делового человека 1
05.10.2007 Коммуникаторы и смартфоны - рывок мобильной эволюции 1
28.06.2007 Последние тенденции рынка КПК: новинки 4
11.08.2006 E-Ten M600 vs Qtek S200 vs O2 XDA Atom – битва титанов 2
15.12.2005 Коммуникаторы: самые яркие новинки 2005 года 4
03.11.2003 Carrier Devices представил новый КПК 1
18.09.2002 Maui - классная новинка от bsquare 1
11.06.2002 Carrier Devices будет выпускать смартфон на Pocket PC Phone Edition 1

Публикаций - 9, упоминаний - 16

Telefonica и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 4
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 4
Intel Corporation 12811 3
HTC Corporation 1512 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 3
E-Ten Information Systems 119 3
i-Mate 53 3
Samsung Electronics 11065 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 2
Carrier Devices 2 2
Honeywell Scanning & Mobility - HSM - Intermec 36 1
TomTom - Tele Atlas 46 1
Inventec - Kohjinsha 67 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
LG Electronics 3735 1
HP Inc. 5883 1
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AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Toshiba Corporation 2980 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Philips 2099 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Lenovo Motorola 3566 1
Sharp Corporation 1062 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 1
Promobot - Промобот 168 1
Acer - AOpen - Wistron - Wiwynn 87 1
Nvidia Corp 4002 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 1
Quanta Computer 215 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Россети Ленэнерго 1699 1
MediaPlus Group 2 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 6
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 5
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 5
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 4
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 4
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 4
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 428 4
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 319 4
Joystick - Джойстик 1149 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 3
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 808 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 8
Microsoft Windows 16882 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 5
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 5
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 4
HTC Qtek 44 4
Microsoft Windows Mobile 5 193 3
Nokia E - серия - Nokia E6 - Nokia E50 - Nokia E51 - Nokia E60 - Nokia E61, Nokia E61i - Nokia E65 - Nokia E66 - Nokia E70 - Nokia E71 - Nokia E72 - Nokia E75 - Nokia E90 78 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Huawei Mate - серия смартфонов 453 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
Microsoft Windows Mobile 6 250 2
Microsoft Windows Mobile 2003 156 2
Nokia Nseries 538 2
UIQ - User Interface Quartz - программная платформа на основе Symbian OS 44 2
HP - palmOne - Handspring Treo 119 2
Carrier Devices i-mate Pocket PC 2 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 2
HTC Hermes 3 1
Qualcomm gpsOne 15 1
Nokia 3650 25 1
Nokia 6630 18 1
Nokia 6290 6 1
Nokia 6120 3 1
MiTAC - Mio Technology - MioMap 3 1
BlackBerry - серия коммуникаторов 57 1
Deutsche Telekom - T-Mobile MDA Compact 6 1
MiTAC Mio 34 1
Samsung SC3 - серия коммуникаторов 27 1
Nvidia GoForce 12 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Microsoft Office 4170 1
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Bence Bogar - Бенсе Богар 1 1
Демидов Михаил 134 1
Ксенин Алекс 311 1
Беляев Дмитрий 32 1
Никитин Николай 24 1
Goh Jaren - Гох Джарен 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Европа 24964 2
Япония 13807 2
Китай - Тайвань 4245 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Канада 5082 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Венгрия 855 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
Цензура - Свобода слово 514 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Кислород - Oxygenium 49 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
Газы 195 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 1
Видеокамера - Видеосъёмка 720 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
HPC.ru 117 1
InfoSync 35 1
Gartner - Гартнер 3658 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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