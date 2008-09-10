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Telefonica O2 XDA
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|10.09.2008
|Выбор ZOOM: умный телефон для делового человека 1
|05.10.2007
|Коммуникаторы и смартфоны - рывок мобильной эволюции 1
|28.06.2007
|Последние тенденции рынка КПК: новинки 4
|11.08.2006
|E-Ten M600 vs Qtek S200 vs O2 XDA Atom – битва титанов 2
|15.12.2005
|Коммуникаторы: самые яркие новинки 2005 года 4
|03.11.2003
|Carrier Devices представил новый КПК 1
|18.09.2002
|Maui - классная новинка от bsquare 1
|11.06.2002
|Carrier Devices будет выпускать смартфон на Pocket PC Phone Edition 1
Публикаций - 9, упоминаний - 16
Telefonica и организации, системы, технологии, персоны:
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
|Судебная власть - Judicial power 2500 1
|Bence Bogar - Бенсе Богар 1 1
|Демидов Михаил 134 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Беляев Дмитрий 32 1
|Никитин Николай 24 1
|Goh Jaren - Гох Джарен 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
|Европа 24964 2
|Япония 13807 2
|Китай - Тайвань 4245 2
|Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
|Канада 5082 1
|Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
|Венгрия 855 1
|Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
|Сатурн - Титан (спутник) 533 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.