ODM (Original Design Manufacturer) – модель производства, в которой завод-производитель самостоятельно разрабатывает и производит изделие по требованиям заказчика. На выходе получается уникальный продукт с оригинальным дизайном под торговой маркой заказчика. Преимущество этой модели для заказчика заключается в отсутствии необходимости инвестировать в разработку конструкторской документации и дизайна продукта. Эта модель наиболее распространена в Китае.