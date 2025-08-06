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IDC EMEA Quarterly Server Tracker
УПОМИНАНИЯ
IDC EMEA Quarterly Server Tracker и организации, системы, технологии, персоны:
|Лебедев Михаил 66 15
|Попов Михаил 54 4
|Черепенников Антон 84 2
|Калинин Александр 171 2
|Орленко Михаил 10 2
|Паршин Дмитрий 17 1
|Гаврилов Дмитрий 20 1
|Белкин Сергей 11 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Мишустин Михаил 706 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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