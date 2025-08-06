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IDC EMEA Quarterly Server Tracker


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 У серверов истекает срок жизни, и критическому ПО не на чем работать. Что делать? 1
14.03.2022 IDC: итоги IV квартала 2021 г. на российском серверном рынке 1
08.12.2021 Поставки серверов на российский рынок выросли на 17,9% в III квартале 2021 года 1
01.10.2021 Российский рынок облаков за год вырос на треть 1
13.09.2021 IDC: итоги II квартала 2021 года на российском серверном рынке 1
08.07.2021 Компания «Аквариус» выпустила 250-тысячный сервер 1
11.06.2021 IDC: российский серверный рынок сократился на 6,1% в деньгах по итогам I квартала 2021 года 1
24.03.2021 Продажи серверов в России показали бурный рост 1
24.03.2021 IDC: в IV квартале 2020 года на российский рынок поставлено серверов на $412 млн 1
23.01.2021 Dell Technologies: новый лидер серверного рынка 1
22.01.2021 Dell Technologies: новый лидер серверного рынка 1
15.12.2020 IDC представила итоги III квартала 2020 года на российском серверном рынке 1
10.09.2020 Российский серверный рынок бурно растет. Лидер RISC-систем - отечественная компания 1
19.06.2020 Lenovo назвали лидером российского рынка x86-серверов 1
11.06.2020 Продажи серверов в России рванули вверх 2
17.03.2020 Российский серверный рынок взял планку в миллиард долларов 1
13.09.2019 На российском рынке серверов внезапный спад 1
11.06.2019 Российский рынок серверов вырос на 20% 1
05.04.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» впервые рассекретил данные о выручке 1
04.04.2019 Yadro стала лидером российского рынка RISC-систем обработки и хранения данных по версии IDC 1
19.03.2019 Российский рынок серверов вырос на четверть 1
19.12.2018 Российский рынок серверов вырос на 35% 1
16.10.2018 В России во II кв. 2018 года было поставлено 35 464 серверов на сумму $234,99 млн 1
04.04.2018 Российский рынок серверов пошел на взлет после жуткого провала 1
17.01.2018 Российский рынок серверов взлетел за квартал более чем на треть 1
13.04.2017 На российском рынке серверов худший год за 12 лет 2
22.12.2016 Российский рынок серверов рванул вверх, пока мировой падает 1

Публикаций - 27, упоминаний - 29

IDC EMEA Quarterly Server Tracker и организации, системы, технологии, персоны:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 637 21
Dell Technologies - Dell Computer 2143 17
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 572 12
Dell EMC 5056 11
Huawei 4075 10
Lenovo Group 2320 8
IBM - International Business Machines Corp 9494 4
Intel Corporation 12376 3
ИКС 353 3
Samsung Electronics 10434 2
Toshiba Corporation 2939 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 542 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1528 2
Seagate Technology 746 2
Red Hat 1331 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 316 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 650 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 927 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 77 2
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 143 2
Microsemi 14 2
Molex 28 2
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 139 2
PMCS 2 2
Amphenol 3 2
Broadcom - PLX - PLX Technology - NetChip Technology - Oxford Semiconductor 13 2
Tsinghua Holdings - Unisplendour Corp - H3C Group - H3C Technologies 39 2
Broadcom Inc - Avago Technologies - Emulex Corp 61 2
Broadcom - VMware 2427 2
Ростелеком 10066 1
МегаФон 9472 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3268 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8996 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1506 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 657 1
ИКС - Форпост 75 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 61 1
Microsoft Corporation 24987 1
Крок - Croc 1788 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7812 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2921 1
ГПБ - Газпромбанк 1131 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1091 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3206 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3274 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3393 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3059 1
Федеральное казначейство России 1832 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1004 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6152 1
Linux Foundation 188 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 2
OpenCAPI Consortium 13 2
Gen-Z Consortium 11 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31054 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69827 19
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 508 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22204 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11591 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21561 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9829 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54418 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16489 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15939 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7046 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14142 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6458 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6000 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13091 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11944 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16480 3
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 191 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3581 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1546 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4460 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5517 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3377 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28474 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21395 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12587 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21410 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9653 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1399 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4348 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 537 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1339 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 364 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 636 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 244 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32628 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 303 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1536 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 478 2
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 115 2
Intel x86 - архитектура процессора 1932 23
Apple iPhone 6 4863 9
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 82 2
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 51 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1154 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 965 1
Smart Technologies - Aquarius - AquaServer - AQserv - серия серверов 63 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1889 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1372 1
Лебедев Михаил 66 15
Попов Михаил 54 4
Черепенников Антон 84 2
Калинин Александр 171 2
Орленко Михаил 10 2
Паршин Дмитрий 17 1
Гаврилов Дмитрий 20 1
Белкин Сергей 11 1
Легостаева Светлана 96 1
Мишустин Михаил 706 1
Россия - РФ - Российская федерация 151689 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14328 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18103 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52841 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44701 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7859 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17705 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 118 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53463 10
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 129 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49918 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16940 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1522 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6122 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4808 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19634 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11432 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7585 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2238 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 227 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5664 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25163 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14460 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3725 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2202 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30781 1
Английский язык 6800 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2450 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 214 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5118 1
IDG - International Data Group 115 1
IDC - International Data Corporation 4927 23
IDC Russia - IDC Россия 160 7
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 1
IDC EMEA 19 1
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 10 1
CNews Рынок ИТ-услуг 168 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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