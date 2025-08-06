IDC EMEA Quarterly Server Tracker

Российский рынок облаков за год вырос на треть 1

Продажи серверов в России показали бурный рост 1

IDC представила итоги III квартала 2020 года на российском серверном рынке 1

Продажи серверов в России рванули вверх 2

Российский серверный рынок взял планку в миллиард долларов 1

На российском рынке серверов внезапный спад 1

Российский рынок серверов вырос на четверть 1

Российский рынок серверов пошел на взлет после жуткого провала 1

Российский рынок серверов взлетел за квартал более чем на треть 1